Motocicliștii din Sibiu și-au dat întâlnire sâmbătă, 2 aprilie, la ora 10, în parcarea Hanului Dumbrava pentru a da startul sezonului moto.

Începând cu ora 10, mai mulți motocicliști nu s-au lăsat descurajați de vremea ploioasă și s-au adunat în parcarea Hanului Dumbrava pentru a deschide sezonul moto. Evenimentul organizat de clubul Ride & Ride MF se află la prima ediție la Sibiu și poate fi urmărit live.

„Este prima ediție la Sibiu prin care vrem să transmitem șoferilor că o parte dintre noi, care suntem și șoferi pe timpul iernii,începând de astăzi o să trecem pe două roți. Unii dintre noi vom face asta zi de zi, alții doar în timpul liber. Sperăm ca pe viitor să organizăm și mai multe evenimente de acest gen”, spune Deliu Bebu, reprezentantul clubului moto Ride & Ride MF.

Peste 50 de motocicliști au participat la parada moto, încântați că pot trage un semnal de alarmă asupra șoferilor care nu sunt atenți la cei care merg pe două roți. La ora 11, motocicliști de toate vârstele au format o coloană sub forma căreia au plecat la plimbare prin oraș, spre Club House Gremium Nomads.

„Sunt foarte încântat că suntem prezenți în număr atât de mare chiar dacă vremea este ploioasă. Marcăm aici începutul sezonului moto 2022 și sperăm să fie un an cu cât mai puține evenimente nefericite, deloc dacă se poate. Prin acest eveniment urmărim să atragem atenția celorlalți participanți în trafic” , adaugă unul dintre participanți.

În cadrul evenimentului s-au împărțit reviste dedicate motocicliștilor începători și nu numai. „Moto Start” este un ghid dedicat iubitorilor de motoare care cuprinde detalii pe care orice motociclist ar trebui să le cunoască. În ghidul pentru începători găsești răspunsuri la întrebările: „Ce trebuie să știi despre școala moto?”, „Cum îți alegi Motocicleta?” sau „Ce accesorii sunt necesare pentru motocicletă?” , și multe altele. Revista se găsește și în format digital aici.

„Revista conține un ghid pentru începători cu detalii despre conduita preventivă, ce trebuie să facă un motociclist înainte de a pleca la drum cu motocicleta și, bineînțeles, detalii despre mentenanța motocicletei. Toți participanții vor primi un ghid indiferent că sunt noi motocicliști sau sunt motocicliști de ani de zile. Revista se găsește și online pe site-ul MotoADN, partenerul evenimentului” , spune sibianul Deliu Bebu.

Pentru că vremea nu a fost de partea lor, sesiunea de poze din Piața Mică nu a mai avut loc, îndreptându-se direct spre Club House Gremium Nomads MC, unde urmează să sărbătorească deschiderea sezonului.

Deschiderea a avut loc la aceeași oră, în aceeași zi, în toate orașele din țară. Gremium MC Nomads Romania, alături de Bad Seven MC, Black Seven, Seven Sins RC și Old School Rebels RC, s-au alăturat inițiativei „Wheels of Hope ’22” organizată de Ride & Ride MF.