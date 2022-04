Unul dintre bărbați avea mâinile legate și cadavrele erau împrăștiate pe câteva sute de metri.Cauza morții lor nu a putut fi stabilită imediat, dar o persoană avea o rană mare la cap.

În ultimele zile, forțele ruse s-au retras din mai multe localități din apropierea capitalei după eșecul încercării lor de a o încercui, relatează hotnews.ro

Ucraina a anunțat că Bucha a fost „eliberată”, dar acest oraș a fost devastat de lupte: jurnaliștii AFP au putut vedea găuri cauzate de obuze în blocurile de apartamente și numeroase carcase de mașini.

Șaisprezece dintre cele douăzeci de cadavre descoperite pe strada din Bucha se aflau pe trotuar sau pe marginea trotuarului. Trei erau în mijlocul drumului și altul în curtea unei case.

This is #Bucha. The outskirt of #Kyiv. Russians were killing people with their hands tied behind their backs and left the bodies near the road. I am shaking. #StopPutinNOW pic.twitter.com/ffzUV8d5xo

— Kira Rudik (@kiraincongress) April 2, 2022