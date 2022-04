Cu cu două săptămâni înainte de lansarea oficială, Cinegold Sibiu vă invită să descoperiți „Secretul lui Zorillo” – o spumoasă comedie românească cu Alexandru Pop, Alin Panc, Cosmin Seleși, Lora, Laura Cosoi și mulți alți actori cunoscuți.

Parodia “Secretul lui Zorillo” ( titlu international The Dac Side of the Moon) ne poartă în vremuri imemoriale, când dacii sunt ameninţaţi de invazia romană. Conduşi de însuşi Zamolxis, dacii pun la punct ultimele pregătiri pentru planul lor secret, care ar putea schimba soarta lumii.

E vorba de călătoria spre jumătatea întunecată a lunii, unde ar trebui să pună mâna pe cristalul eteric. Dar lansarea navetei prin programul lor spaţial mai are nevoie de ceva: capturarea unei ființe ce poartă vibraţia magică secretă, şi anume pârșul argintiu tărcat cu blana scurtă, care îşi face apariţia doar o dată pe an, într-o noapte de vară cu lună plină. Curajoşii Zorillo, Zdrelos şi Bezmetis primesc misiunea de la Zamolxis să prindă pârşul, doar că cei trei eroi se vor lovi de o mulţime de obstacole.

Producătorul şi actorul Alin Panc a declarat: „De mic am cochetat cu istoria şi arheologia şi chiar am săpat pe şantiere arheologice, fiind fascinat de daci şi de dorinţa noastră de a fi daci. Am fost fascinat de filmul lui Mel Brooks “Istoria lumii/History of the World”, care cred că mi-a rămas în memoria subconştientă şi mi-a dat mereu imbold să fac asta. Aşa că într-o zi acum mulţi ani am decis cu curaj să fac o parodie cu daci”.

Alin Panc spune că filmul său scoate în evidenţă „eterna noastră dorinţă de a fi unici şi puternici şi descoperitorii lumii. Îi facem pe daci deţinătorii adevărului universal, cei ce învârt ceasul universului. Pe lângă ei săracii romani sunt nimic, romanii sunt doar unealta dacilor în jocul lor epopeic. E clar că o să-i provocăm pe dacopaţi.”

