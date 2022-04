Ca urmare a evolutiei Pestei Porcine Africane, la porcii domestici din exploatatiile nonprofesionale si comerciale (SC PREMIUM PORC SIBIU SRL), precum şi în mediul silvatic, in Judetul Sibiu, DSVSA Sibiu a luat mai multe măsuri petnru protejarea populaţiei. astfel, se vor constitui mai multe echipe de lucru care vor merge în teritoriu pentru a verifica fondurile cinegetice dar şi la persoanele din primării care au tribuţii în acest sens.

Avand in vedere:

concluziile anchetelor epidemiologice efectuate in focarele de PPA, in care este suspicionata transmiterea bolii la porcul domestic, de la porcii mistreti, cu ocazia deplasarilor in teren a fermierilor ( vanatoare, activitati agricole si forestiere ),

comportamentul specific porcului mistret, materializat prin mobilitatea mare a acestuia,

in zona limitrofa a SC PREMIUM PORC SIBIU SRL, Ferma Avrig, au fost gasite un numar de cadavre si portiuni de cadavre de porci mistreti, iar in urma analizelor de laborator, un numar de 6 probe au fost pozitive la PPA,

posibilitatea existentei altor cadavre de porci mistreti sau portiuni de cadavre in mediul silvatic, fapt care constituie o permanenta sursa de virus al PPA,

atributiile si competentele Grupului local de experti in vanat si vanatoare pentru prevenirea si combaterea PPA,

Se propun spre aprobare, urmatoarele masuri:

verificarea in teritoriu, prin patrulare, a prezentei cadavrelor sau portiuni de cadavre de porci mistreti, sau alte specii salbatice,

prelevarea de probe ( os lung sau mandibula de porc mistret ), cu afluirea acestora la DSVSA SIBIU – IDSA BUCURESTI, cu notarea coordonatelor GPS, daca este cazul,

actiuni de ecarisare a teritoriului, daca este cazul, cu neutralizarea acestora conform prevederilor legale,

In acest context, se vor constitui echipe mixte, formate din reprezentanti ai institutiilor aflate in componenta Grupului Local de Experti in vanat si vanatoare pentru prevenirea si combaterea PPA, precum si de persoane cu atributii din cadrul UAT- urilor, respectiv ai fondurilor cinegetice FV 3 ARPASU, FV 4 BALEA, FV 5 PORUMBACU, FV 6 AVRIG, FV 7 BRADU, FV 46 CAPRARET.

Avand in vedere importanta actiunii, precum si eficientizarea acesteia, consideram oportuna participarea unui numar de 2 persoane din partea fiecarei institutii anterior mentionate.

Se propune efectuarea actiunii in perioada 04-08.04.2022.

Desfasurarea actiunii se va derula sub coordonarea si responsabilitatea administratorilor fondurilor cinegetice.

Pe perioada derularii acestei actiuni, DSVSA SIBIU, prin personalul de specialitate, va asigura suportul tehnic, potrivit atributiilor si competentelor institutionale.