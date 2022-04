O nouă expoziţie va fi vernisată la Sala Multimedia din Casa Albastră, Piaţa Mare, nr. 4, Sibiu. „Cum am ajuns aici?” a artistului Vladimir Păun-Vrapciu va sta aici între 7 şi 28 aprilie. Vernisajul va avea loc joi, 7 aprilie, de la ora 14:00. Curatorii expotiţie de artă sunt Doina Mandru, critic de artă; Ion Anghel, curator şi Daniela Damboiu, curator.

Arhitect şi artist, cu rezultate remarcabile în ambele domenii creative, Vladimir PĂUN-VRAPCIU se află în deplina ascensiune a capacităţii sale artistice.

Ca arhitect, „dacă arhitectul este o variantă nobiliară a constructorului, Vladimir este cert şi constructor şi arhitect, pentru că multe din proiectele lui arhitecturale le materializează cu propria-i muncă fizică în stilul de lucru de tip BAUHAUS – ce proiectezi execuţi şi atunci, cu adevărat, duci arhitectura la nivelul artei.” (Bebe Ţânţăreanu, scriitor) Unul dintre proiectele arhitecturale câştigate a fost – în anul 2002/2003 (când era student în ultimul an al Facultăţii de Arhitectură şi Urbanism din Bucureşti) – pentru un aşezământ destinat copiilor defavorizaţi, proiect organizat de Fundaţia filantropică OAT FARM (Suceava) şi sponsorizat de Prinţul Charles, care a fost preşedintele comisiei de jurizare. Proiectele sale arhitecturale au fost selectate pentru diverse anuale şi bienale în ultimii ani (la Bienala Naţională de Arhitectură din România 2018, 2021; la secţia de Arhitectură a Bienalei din Florenţa 2022 etc.).

Ca artist plastic, a străbătut până acum un parcurs impresionant, creându-şi un drum în lumea galeriilor de artă din ţară şi străinătate; expoziţii personale: „Conexiune în Brahma” (organizată în Buzău, oraşul său natal, în 2019, apoi la Muzeul Ţăranului Român, Bucureşti, 2019), „Spaţiul” (Muzeul Judeţean Buzău, 2021; Saphira & Ventura Gallery, New York, 2022; Muzeul Ţăranului Român, Bucureşti, 2022), „Cum am ajuns aici?” (Muzeul Ţăranului Român, Bucureşti, 2020; Muzeul de Artă, Târgovişte, 2021; itinerată acum la noi la Sibiu, după care este invitată la Roma) ş.a.; participări la mai multe expoziţii internaţionale de renume: la Bienala de la Florenţa (2019), Salonul Internaţional Carrousel du Louvre, Paris (2019), Pavilionul de Artă „Art Safari”, Bucureşti (2019), Bienala de Artă Contemporană de la Salerno (2020), a 70-a ediţie a Bienalei de Desen Contemporan Osten de la Skopje, Macedonia (2020 – unde a fost selectat dintre 250 de artişti care s-au înscris cu 819 lucrări, şi în final a fost distins cu „Premiul Osten” 2020; „acest premiu a revenit de-a lungul timpului unor artişti precum Pierre Soulanges, Henry Moore, Oskar Kokoschka ….”), la Bienala de Artă şi Design de la Florenţa (2021, unde a fost premiat cu distincţia „the Best Artist”, acordată în parteneriat cu World Association of Visual Arts), Bienala Internaţionala de Artă „Adriatica”, Barletta, Italia (2021) ş.a.

Expoziţia pe care o vernisăm astăzi ne oglindeşte complexitatea procesului creativ al artistului Vladimir Păun-Vrapciu. Constatăm că lucrările sale din ultimii doi ani – în care lumea părea că s-a blocat din cauza pandemiei de coronavirus – exprimă experienţa sa proprie; artistul a „răbufnit” în izolarea în care se simţea captiv, neliniştit şi preocupat de întrebarea pe care o regăsim în titlul expoziţiei. O parte dintre lucrări par a fi nişte colaje picturale, care reflectă scene care l-au marcat profund, sentimente şi resentimente multiple şi care, împreună, formează compoziţii complexe, pline de simboluri. Din perspectiva privitorului, nu este uşor de descifrat amestecul de trimiteri şi mesaje, fără descoperirea unor „chei” şi oferirea unor explicaţii. Cert este că frământările artistului ne provoacă şi pe noi privitorii să ne punem cu toţii aceeaşi întrebare „Cum am ajuns (noi) aici?” / „Cum s-a ajuns aici?” Pandemia de coronavirus şi pericolul războiului din apropierea noastră demonstrează cât de fragilă este existenţa fiinţei umane şi că arta este cea care va certifica prezenţa omului pe pământ.