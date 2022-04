Accidentul de luni dimineața de pe trecerea de pietoni de pe strada Moldoveanu a readus în mintea sibienilor detaliile accidentului din București, când o fetiță a fost spulberată de o mașină de poliție. La Sibiu însă, fetița de 12 ani a scăpat cu viață, deși este în stare gravă la Spital. Fetița a avut îngeri păzitori, chiar în momentul în care a avut nevoie de ei. La fața locului se aflau patru medici de la Spitalul Județean care i-au acordat primul ajutor, până la venirea ambulanței.

Fetița de 12 ani lovită luni dimineața pe trecerea de pietoni de pe Moldoveanu se află în stare gravă, dar stabilă și i se fac investigații la Spitalul Județean. ”Să sperăm că o iubește Dumnezeu”, spune medicul neurochirurg Vicențiu Săceleanu. Acesta este unul din cei patru medici care luni dimineață au jucat un rol esențial pentru fetița de 12 ani. S-au aflat la locul accidentului și au ajuns în câteva secunde la ea.

”Veneam de pe Bucegi și eram cam la 50 de metri. Am văzut-o efectiv cum a zburat prin aer peste intersecție, undeva din zona trecerii de pietoni. Este șocant să vezi așa ceva. Am oprit, am oprit și circulația și am fugit la ea. Cu câteva secunde înainte ajunsese la fetiță Cristina Roman, medic endocrinolog. A venit și soțul ei, medicul ortoped Roman și colega noastră medic anestezist Adina Boișan. Cu toții locuim în zonă și s-a nimerit să fim acolo. I-am acordat primul ajutor în caz de accident și pot spune că ăsta a fost norocul ei, că a beneficiat de ajutor medical în primele secunde. Ambulanța a venit foarte repede, după 5 minute și au preluat-o”, povestește medicul Săceleanu.

Acesta spune că trecerea de pietoni pe care s-a petrecut accidentul este foarte periculoasă din cauza șoferilor care accelerează în zonă. ”Trecerea este cam la jumătatea străzii Moldoveanu, între Bâlea și Milea. Este o stradă în linie dreaptă, unde șoferii au impresia că pot recupera câteva secunde și accelerează. Pe mine, tot pe trecerea asta, era doar anul acesta să mă spulbere vreo 3 șoferi. Accelerează și efectiv nu se uită. Mi-e și teamă să o mai las pe fetița mea să meargă pe jos la școală din cauza trecerii ăsteia. Sper să se facă ceva în privința asta, cum s-au luat măsuri și în alte zone periculoase”, spune medicul.