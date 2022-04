Smart Innobusiness este un proiect nou al ULBS destinat studenților care au spirit antreprenorial și o dorință puternică de dezvoltare. Proiectul Smart Innobusiness este cofinanțat din fonduri europene și va oferi sprijin studenților pentru antreprenoriat și dezvoltare de afaceri inovative: cursuri pentru dezvoltarea competențelor antreprenoriale; selecția planurilor de afaceri; finanțare nerambursabilă pentru planurile de afaceri selectate (40.000 – 100.000 €/afacere).

Studenții care se vor înscrie în competiție își vor prezenta proiectele în fața unui juriu format din reprezentanți ai mediului de afaceri și vor fi selectate minim 23 de planuri de afaceri care vot fi finanțate.

Maria- Tatiana Radu este student doctorand la Facultatea de Științe Economice, Specializarea Economie din cadrul ULBS. Împreună cu Ana-Maria Udriște și Ciuciu Laurențiu Alin, absolvenți ai Facultății de Drept din București, Maria a pus bezele proiectului „Academia de Legale”, o platformă informațională online care va cuprinde un conținut premium, verificat, inclusiv cursuri, workshop-uri, ghiduri utile și documente din sfera juridico-antreprenorială, care se vor autogenera pentru persoanele care vor să dobândească cunoștințe juridice și să-și protejeze drepturile și afacerile. Academia pe Legale este concepută pe două linii de business: (a) platformă de informații verificate prin care tinerii și antreprenorii deprind noțiunile juridice care îi vor ajuta în carieră și în afacere și (b) o serie de documente juridice care se vor autogenera prin care persoanele vor avea certitudinea că drepturile și interesele lor sunt protejate din punct de vedere juridic, la o fracțiune din costul unui avocat clasic și fără a mai trece prin corvoada căutării.

„Academia pe Legale se diferențiază de alte platforme informaționale prin perspectiva modului în care este construită: (a) conținutul premium existent în platformă este creat de specialiști în domeniu, verificați anterior, care au o reputație bine stabilită în piață – astfel nu există riscul ca orice persoană să vină și să ofere informații care nu pot fi verificate; (b) conținutul premium din platformă, atât sub formă de articole, documente, informații, știri, mini-cursuri pe anumite teme, workshop-uri și sesiuni 1 la 1 va ajuta tinerii să dobândească cunoștințe practice din domeniul juridic, deoarece în acest domeniu practica efectuată este insuficientă și de cele mai multe ori ruptă de realitate, iar persoanele care intră în câmpul muncii, indiferent de funcția pe care urmează să o desfășoare, nu au abilitățile necesare pentru a performa; (c) conținutul premium din platformă, atât sub formă de articole, documente, informații, știri, mini-cursuri pe anumite teme, workshop-uri și sesiuni 1 la 1 va ajuta antreprenorii să dobândească noțiunile juridice de bază pentru a-și proteja afacerea, la o fracțiune redusă din costul unui avocat clasic și astfel să ia decizii corecte de business pentru afacerea lor, prin minimizarea riscurilor și maximizarea rezultatelor, ceea ce se va traduce într-o creștere predictibilă a afacerii, pe piloni sănătoși; (d) ambele categorii de persoane (tineri și antreprenori) vor beneficia de o comunitate special dedicată, unde vor putea interacționa cu profesioniști din domeniu (din domeniul juridic și antreprenorial), care le vor răspunde la întrebări și îi vor ajuta să se pregătească pentru examene, experiența practică de după terminarea facultății și implementarea deciziilor corecte la nivelul întreprinderilor” descrie tânăra proiectul.

”Academia pe Legale” este similară unui club elitist, unde persoanele se întâlnesc, discută și fac schimb de informații și instrumentele necesare pentru ca persoanele să-și cunoască drepturile, să le implementeze cu succes și să-și croiască un drum sănătos în carieră sau să-și protejeze afacerea, în funcție de situația în care se află. Profesioniștii din ”Academia pe Legale” vor fi persoane din sfera domeniului juridic (foști absolvenți ai facultăților de drept, concurenți de Hexagon, câștigători ai proceselor simulate, avocați, notari, executori, practicieni ai dreptului în mod constant, precum și antreprenori care au excelat în domeniile lor de activitate – manageri de companie, key executive people, fondatori etc). Beneficiarii vor fi de asemenea și companiile care vor recruta aceste persoane pentru a le integra în câmpul muncii, întrucât vor avea parte de tineri deja formați, cu experiență practică, pentru care nu mai trebuie să consume resurse de timp, bani și energie pentru pregătirea acestora. Academia pe Legale va genera bani prin intermediul: (a) abonamentelor lunare, recurent pentru acces în comunitate, (b) cursurilor și workshop-urilor care vor fi contracost, (c) documentelor existente pe site care vor fi furnizate contracost.