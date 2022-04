Europarlamentarul sibian Nicu Ștefănuță a comentat pe subiectul discursului preşedintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, în Parlamentul României. Nicu Stefănuţă a rezumat în cinci puncte evenimentul. Printre acestea, europarlamentarul atrage atenţia asupra faptului că au fost probleme tehnice la discursul preşedintelui ucrainei, dar şi că de la şedinţă a lipsit chiar preşedintele României. Amplul mesaj a fost postat pe reţelele sociale.

„O mare rușine … Parlamentul României și Zelenski

M-am uitat și eu la ce s-a întâmplat ieri în Parlamentul României.

Venisem după vizita președintei PE, Roberta Metsola, la Kyiv (foto 2). Colegii mei au ovaționat-o minute întregi la revenirea la Strasbourg.

Apoi am văzut imaginile cu Cîțu, Ciolacu și Ciucă. CCC – o mare câcâială.

Mi-a căzut fața.

1. Un asemenea moment este un eveniment diplomatic de grad zero.

Pur și simplu îl super pregătești.

Cum? Păi așa: pui steaguri ale Ucrainei peste tot, ca semn al solidarității.

Pregătești casa: scapi de ferigile alea stupide. Creezi atmosferă, creezi sentimentul demnității și mândriei. Dichisești sala, primenești sufletul.

2. Tehnic, suntem praf, cineva trebuie dat afară.

Nu este posibil ca un amărât de zoom să nu meargă aproape un minut întreg.

Președinții de ședință – dacă aveau o minimă școală în ei – opreau transmisia o secundă până se rezolva problema tehnică – DAR NU ÎL LAȘI PE CEL MAI CUNOSCUT OM AL LUMII SĂ VORBEASCĂ ÎN GOL.

Refuz să cred că nu au făcut probe tehnice înaintea unui astfel de eveniment. Bă voi sunteți nebuni?

3. Discursul unui lider mondial se cere înainte.

Nu îmi vine să cred de asemenea că discursul Președintelui Zelenski nu a fost primit înainte. Este practică standard să îl ceri – se numește CHECK AGAINST DELIVERY.

Și eu, un simplu parlamentar, trimit discursul înainte interpreților. Interpreții se pregătesc, găsind fraza, metafora, adjectivele cele mai bune.

Interpretul de la PE a plâns când a vorbit Zelenski la Bruxelles – nimic mai puțin. Atâta emoție a transmis. Am plâns și noi în sală.

4. Unde a fost Președintele nostru?

La Bruxelles au fost în sală când a vorbit Zelenski atât Charles Michel, președintele Consiliului European, cât și președinta Comisiei Ursula Von der Leyen.

Poate e protocolul altfel în România și înțeleg principiul separării puterilor în stat. Însă, Parlamentul este sursa puterilor în stat, chiar dacă Președintele este direct ales și astfel separat de legislativ.

Dincolo de aspectele tehnice, pe care le pot înțelege, poate că românii ar fi avut nevoie să îl vadă pe Președinte luând aminte la discursul unui lider mondial aflat în război.

5. Rușine de asemenea lideri politici.

Nu știu cum ați privit voi, dar mie mi-a fost rușine.

Vi-l imaginați pe Cîțu punând tunica verde și apărând capitala, dacă nu e în stare să organizeze o transmisie pe zoom ca lumea?

Dar pe Ciolacu inspirând cu ‘grije’, alinând rănile unei națiuni?

Dacă Bucha nu era o suburbie a Kyivului, ci era Bragadiru de lângă București?

Care era liderul care mergea să aline oamenii rămași vii după masacru?

Nu, nu un tehnician trebuie să plece, nici măcar acel interpret. LIDERII, Cîțu și Ciolacu TREBUIE SĂ PLECE, nu un amărât de Acar Ion.

Românie, mi-e milă de soarta ta.

Românie, schimbă-ți liderii.”, a transmis europarlamentarul pe pagina personală de Facebook