Lipsa clienților îi descurajază pe comercianți să își continue activitatea. Pe zi ce trece tot mai puțin oameni vin să facă piața.

Producătorii de legume din Piața Cibin sunt nemulțumiți de lipsa clienților. Cu toate că produsele au aceleași prețuri ca în anii trecuți, comercianții observă o scădere a numărului cumpărătorilor. Unii producători modifică prețurile pentru a vinde marfa și pentru a mulțumi clienții.

„Să știți că este foarte slab, față de anul trecut. Poate și mai ieftin decât anul trecut și nu merge. Nu e nimeni în piață și nu avem pe cine să rugăm. O legătura de ridichii costă 2 lei sau trei legături cu 5 lei, am dat și patru legături cu 5 lei”, spune Liliana Tâmplaru, comerciant.

Pe tarabele micilor producători găsim legături de ridichii, ceapă verde, țelină, pătrunjel și mărar, cât și borcane cu ardei iute sau tarhon, toate la aceleși prețuri ca în ultimii ani. O legătură de leurdă este 1 leu sau 2, în funcție de cât e de mare, la fel și ceapa, iar o salată nu e mai mult de 3 lei. Cu toate că prețurile sunt accesibile pentru orice buzunar, producătorii se plâng de lipsa clienților.

„Prețurile produselor nu au crescut, au rămas aceleași de 10 ani. În schimb s-a scumpit absolut tot, cântar, masă. Înaintea chiria mesei pe zi era 23 de lei, iar acum este 40 de lei. Nu avem cumpărători pentru că aleg să meargă în supermarketuri, la căldură. Dacă vii în piață mai negociezi cu țăranul, noi mai lăsăm 50 de banuți, dar nu mai avem cumpărători. Leurda este un leu, sau doi lei în funcție cât e de mare legătura, la fel și ceapa. Acum un an același preț am avut, anul 2 ani tot cu același preț am vândut, salata e de 3 lei bucata. Dacă tragem linia nu mai rămânem cu nimic”, spune Pârlea Georgeta, comerciant.

Cei care preferă piața în schimbul supermarketurilor consideră că prețurile sunt justificate de munca țăranilor. Printre cei care își făceau piața la ora prânzului, unul dintre cumpărători crede că a face piața este un mod de a se relaxa și de socializa cu producătorii.

„Eu sunt întotdeauna încântată de calitatea și bogăția produselor și la munca pe care o depun oamenii nu mi se par scumpe. Vin la piață la Sibiu după ce am stat o lună la București, prețurile sunt identice, ceea ce am remarcat este că nuca este mai scumpă aici. La București luam cu 5 lei mai ieftină, dar în rest nu văd diferențe. Eu prefer să îmi cumpăr din piață de toate, inclusiv carne. Eu am producătorii mei pe care îi cunosc de ani de zile și pot spune că sunt foarte mulțumită. Nu sunt adepta supermarketurilor, în piață mai socializezi, mai faci mișcare”, spune o sibiancă.