A.F.C.Hermannstadt joacă în deplasare contra celor de la Petrolul Ploiești, în etapa nr. 3 din Play-Off-ul Ligii 2.

Va fi o confruntare între ocupantele primelor două locuri din clasament. Gazdele sunt pe locul 1, cu 50 de puncte, înregistrând o înfrângere și un rezultat de egalitate în primele două runde, în timp ce oaspeții sunt pe locul 2, cu 47 de puncte și două victorii consecutive în Play-Off. Pentru această partidă, antrenorul principal al FCH, Marius Măldărășanu, are tot lotul la dispoziție.

,,Trebuia să vină și acest meci. Au fost situații grele în acest campionat, în care am fost pe locul 3 sau 4, dar acum suntem pe locul 2. Au fost chiar două situații dificile când Petrolul avea o distanță foarte mare față de noi, dar noi aveam un meci mai puțin disputat. Presiunea a fost și este foarte mare, existând riscul de a pierde locul 2. Cam toate echipele asta își doreau. În ambele situații, am câștigat meciurile respective și am păstrat distanța de 8 puncte, o distanță foarte mare. Ne gândeam că Petrolul este ca și promovată, dar iată că fotbalul este o necunoscută. Nu ne așteptam. De data asta, distanța de puncte este foarte mică. În viața unei echipe apar astfel de momente, pe care și noi le-am trăit. Noi avem un moral bun. Venim după 3 victorii consecutive și vrem să profităm de acest parcurs al lor și să câștigăm cele 3 puncte. Au aportul publicului, sunt sigur de asta, dar este o altă finală și trebuie să o abordăm ca atare.”, a declarat Marius Măldărășanu, antrenor principal A.F.C.Hermannstadt

În sezonul regular, sibienii s-au impus cu scorul de 1-0 pe teren propriu. Petrolul Ploiești vs A.F.C.Hermannstadt va avea loc miercuri, 6 aprilie, ora 19, pe Stadionul ,,Ilie Oană” din Ploiești.