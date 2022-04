Voucherele de vacanță, sprijin direct pentru industria turistică din România.

Așa cum a promis, Partidul Social Democrat a început acordarea voucherelor de vacanță, după o perioadă în care guvernarea USR-PNL le-a blocat. Aceste vouchere de vacanță înseamnă un sprijin direct acordat industriei turistice din România, în proporție de peste 95% privată și, în cea mai mare parte, dominată de capital românesc.

În calitate de ministru al Turismului, în 2018, conform programului de guvernare al PSD, am introdus în România voucherele de vacanță. La acea vreme, era necesară o astfel de măsură pentru că industria noastră turistică pierdea teren în competiția cu turismul din țările vecine și nu numai.

Mulți români alegeau să-și petreacă vacanțele în alte țări, cheltuind acolo banii produși în România. Prin această măsură, mulți români au ales destinația turistică România. Cu alte cuvinte, banii produși în țara noastră s-au cheltuit tot aici, ajutând, astfel, industria turistică și, implicit, statul român, care a avut mai multe încasări la buget.

În perioada 2018-2019, unitățile de cazare au avut grad maxim de ocupare. Asta a însemnat că operatorii economici au angajat mai mult personal (bucătari, ospătari, cameriste și alt personal auxiliar necesar desfășurării activităților din turism), fiind un câștig important în privința creșterii numărului de locuri de muncă. Totodată, fiind în concurență directă, proprietarii unităților de cazare au făcut investiții, pentru ca locațiile lor să devină cât mai atrăgătoare pentru turiști. Au cumpărat mai multe produse alimentare și de curățenie, astfel încât să facă față solicitărilor tot mai mari și exigențelor turiștilor. Nu doar industria turistică a fost beneficiarul direct al acestei măsuri, ci și alte ramuri ale economiei românești.

Prin acordarea voucherelor de vacanță, am scos la lumină o bună parte din unitățile de cazare care funcționau ”la negru” în România. În 2018, am avut o creștere cu 60%, față de 2017, a numărului de licențe de funcționare pentru unitățile de cazare, iar în 2019 o creștere de 30% față de 2018.

Știu că mulți dintre români au fost supărați că aceste vouchere au fost acordate doar bugetarilor, nu și angajaților din sectorul privat. Am recurs la această metodă pentru ca voucherele de vacanță să nu fie considerate ajutor de stat și pentru a nu fi sancționați de instituțiile europene. Totuși, am dat posibilitatea mediului privat să acorde aceste vouchere de vacanță, fiind impozitate cu doar 10%. Cu alte cuvinte, am făcut ca acordarea acestor vouchere să fie atractivă pentru mediul privat. De exemplu, în 2019, 20% din totalul voucherelor de vacanță au fost acordate de mediul privat.

Dar, repet, voucherele de vacanță nu au avut un caracter de ajutor social, ci de sprijin, cu bani, al industriei turistice din România, aflată în impas.

Acum, sectorul turistic are și mai mare nevoie de acest sprijin, după perioada de pandemie în care a avut foarte mult de suferit și în contextul războiului de la granițele României.

Aș vrea să reamintesc o concluzie a mediului privat: “În 2018 – 2019, voucherele de vacanță au fost principalul motor de dezvoltare a industriei turistice din România”.

PSD a impus această măsură în coaliția de guvernare și iată că, în 2022, vor beneficia de ea atât cetățenii, cât și operatorii din turism.

Deputat Bogdan Trif, Președintele Organizației Județene PS