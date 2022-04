Increderea se castiga in timp, oferind servicii si produse de inalta calitate, asistenta si consultanta pentru orice nevoie, nelamurire sau sfat. Toate aceste nevoi sunt oferite si de catre compania Pefoc.ro, demostrand zi de zi de mai bine de 20 de ani ca pasiunea si profesionalismul pentru domeniul termic este ceea ce ii reprezinta cel mai bine! De aceea si Liviu Varciu ii solicita din nou pentru un nou proiect, pentru ca ACASA este locul cel mai frumos in care asteptam in fiecare zi sa revenim. Vedeta a optat pentru UN SEMINEU TIP TUNEL – pentru locuinta mamei sale, acesta fiind amplasat la parterul locuintei intr-un spatiu de tip open-space. Semineul a fost pozitionat intre un perete despartitor, oferind astfel vizibilitate pe ambele parti, iar deasupra semineelor au fost montate doua TV-uri, acesta fiind una dintre dorintele lui Liviu pentru mama sa.

In video-ul de mai jos iti sunt prezentate cateva cadre realizate in locuinta mamei lui Liviu Varciu, cadre care surprind pasii efectuati pentru montarea semineului, dar si rezultatul final:

Liviu Varciu a optat pentru un semineu de tip TUNEL cu 2 laturi de sticla, ce a fost racordat la un cos de fum ceramic marca HOCH – produse de inalta calitate, sigure, testate si cu garantie! Parterul de tip open-space a fost bine delimitat de acest semineu tip tunel, ce are dubla functie, deservind cu succes ambele incaperi, atat zona de living, cat si zona de dining. Ambele zone beneficiaza de incalzire si privelistea jocului focului – insa fiind o singura sursa care necesita alimentarea cu lemne, ce poate fi realizata pe oricare dintre cele doua laturi. Acest model de semineu tip TUNEL nu este un semineu ieftin, ci este unul exclusivit, realizat din materiale premium.

Liviu Varciu le-a marturist celor de la Pefoc ca una dintre marile lui dorinte este sa poata pozitiona TV-ul deasupra semineului, si nu doar un TV, ci doua, pe ambele parti ale semineului. Desi multa lume inca are indoieli cu privire la posibiltatea de a amplasat TV deasupra semineului, echipa Pefoc a raspuns prompt la aceasta intrebare. Acest lucru este posibil si sigur 100%, daca sunt folosite materiale de inalta calitate termorezistente dedicate domeniului termic, manipulate doar de catre meseriasi specializati si cu experienta in construstia de seminee.

In plus, in prezent, ampalsarea TV-ului deasupra semineului este tot mai cautata, fiind chiar una dintre tendintele actuale chiar si in materie de design, pentru plusul de spatiu pe care il creeaza, dar si un spatiu mult mai cosy. Daca iti doresti sa castigi spatiu in plus, sau pur si simplu iti doresti o incapere mai aerisita, suspendarea tv-ul deasupra semineului este una dintre cele mai bune variante. Totodata se creeaza si un punct focal principal, cu siguranta primul care o sa fie observat de catre oricine intra in locuinta.

Liviu Varciu a ales focarul de semineu tip centrala tunel MT160, care are un design modern, ce urmareste linii simple si elegante. Este dotat cu un sistem special de glisare verticala pentru ambele usi (stil lift) si sticla termorezistenta la temperaturi de pana la 800 grade. Focarul este echipat cu schimbator de caldura, clapeta de control al tirajului, racord pentru admisia aerului din exterior, regulator si deflector pentru un schimb termic mai bun. Focarul MT160 este construit din otel la exterior si captusit cu samota la interior, ce ajuta la mentinerea temperaturii pentru un timp mai indelungat.

In magazinul online Pefoc.ro vei gasi o gama variata de modele de seminee, in functie de nevoile si preferintele tale, precum:

SEMINEU STANDARD (cu deschidere normala sau verticala)

SEMINEU CU 2 SAU 3 LATURI DE STICLA

SEMINEU CU STICLA TIP TUNEL

Semineu standard cu deschidera normala sau verticala se gaseste intr-o varietate de modele, ce sunt realizate din fonta sau otel cu samota interioara. Poti alege modelul dorit in functie de necesarul termic al locuintei, in functie de stil, putere si buget. Gama de focare din fonta turnata, reprezinta durabilitatea si calitate specifica semineelor de odinioara (cu racordare clasica de burlan soba din otel). Un mare plus pe care ti-l ofera un astfel de focar este acela ca iti ofera sansa sa iti construiesti semineul in ce stil doresti – de la clasicele modele, pana la cele elegante, contemporane, rustice si pana la cele traditionale. Gama de focare din otel cu samota la interior au un design mai special si modern, si sunt dotate cu o tehnologie mai avansata de functionare, o inovatie, fiind un produs de inalta calitate cu specificatii excelente.

Semineul cu sticla pe 2 sau 3 laturi, ofera o vizibilitate mare asupra focului, creand o ambianta cu totul speciala, avand o estetica cu totul speciala, oferind locuintei un plus de design si eleganta, pe langa functia termica. Modelele de seminee cu sticla continua sau pe 2 laturi sunt potrivite pentru constructiile de seminee pe colt cu aspect modern. Daca iti doresti sa poti admira jocului focului din orice colt al livingului, atunci un semineu cu sticla pe 3 laturi este alegerea perfecta. Aceste focare sunt de exceptie, lucru datorat designului impresionant si materialelor premium din care sunt construite.

Semineul tip tunel este alegerea ideala daca iti cauti un semineu care sa fie in doua incaperi in acelasi timp, fara a fi necesara amplasarea a doua focare si totodata doua constructii. Semineul tip tunel poate fi amplasat cu succes intre doua incaperi, in stalp sau intr-un perete despartitor. Au un design modern si elegant, si iti ofera mare avantaj de a alimenta oricand doresti pe oricare dintre cele doua usi. In plus, un astfel de semineu se poate racorda fie la un cos de fum inox, fie la un cos de fum ceramic zidit!

In final, ne-am dorit sa iti prezentam unul dintre brandurile sibiene preferate de catre multe vedete din Romania, ce ofera produse de inalta calitate din intreg domeniul termic, servicii profesioniste si consultanta gratuita pentru orice intrebare/nelamurire. Indiferent ca iti cauti un semineu cu deschidere standard, cu sticla cu 2-3 laturi sau chiar un semineu tip tunel, speram ca experienta lui Liviu Varciu ti-a fost folositoare, si daca iti doresti sa alegi un produs calitativ care sa fie montat de catre o echipa specializata, echipa Pefoc indeplineste toate cerintele si nevoile de care are nevoie orice client (semineu fonta sau otel, simplu sau premium, precum si accesorii). Liviu Varciu a fost foarte multumit de rezultatul final si de coloboarea cu intreaga echipa Pefoc.ro!