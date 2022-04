Un elev de 17 ani a ajuns la spital cu arsuri grave după ce s-ar fi jucat cu o substanță infalmabilă și cu o brichetă. Tânărul a povestit medicilor că, chiar colegii lui i-ar fi dat foc.

Totul s-a petrecut luni după-amiază, în timp ce elevii se aflau la ora de educaţie tehnologică. La un moment dat, profesoara, care este şi directoarea liceului, a ieşit câteva minute din clasă, relatează observatornews.ro

Mihaela Ştefănucă – directoarea liceului: Când am intrat, colegii o parte fugiseră şi unul dintre ei îl ajuta. Am vazut că e ars, după ce am chemat salvarea, după ce a plecat copilul am întrebat ce s-a întâmplat. Copii au zis că: Doamnă, el a făcut-o.

Băiatul a fost preluat de o ambulanţă direct de la şcoală cu arsuri grave pe faţă şi zona toracică. După ce medicii pediatri l-au stabilizat, a fost transferat la Spitalul de Urgenţă pentru Copii Sfânta Maria din Iaşi.

Ar fi fost de mai multe ori ţinta răutăţilor colegilor de clasă Băiatul ar fi avut mai multe probleme comportamentale în trecut, fiind elev cu nevoi educaționale speciale. Tatăl lui spune însă că ar fi fost de mai multe ori ţinta răutăţilor colegilor de clasă. Şi băiatul susţine că, de fapt, colegii l-ar fi incendiat. Între timp, oamenii legii au declanşat o anchetă pentru a stabili ce s-a întâmplat în sala de clasă.