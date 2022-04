În urma unui comunicat de presă transmis de USR Șelimbăr, în care se precizează: ”corupția a fost și, din păcate, rămâne o practică a administrației locale”, ”suspiciunile planează asupra mai multor afaceri din comună, datorită (sic) persoanelor care le gestionează” și ”liderii locali aleg să transforme avutul comunei într-o afacere personală”, primarul Marius Grecu anunță că va da în judecată organizația locală a USR Șelimbăr.

”Pot înțelege imaturitatea politică și lipsa de experiență în administrația locală. Pot înțelege entuziasmul și avântul tinereții. Pot înțelege chiar și tupeul fără nicio bază sau încrederea oarbă în niște capabilități care de fapt nu există sau cel mult sunt limitate. Pot înțelege multe, pot accepta multe, inclusiv de la USR Șelimbăr, mai ales că șase dintre membrii organizației fac parte din Consiliul Local Sibiu, și văd, și teoretic ar trebui să înțeleagă de atâta timp ce înseamnă administrația publică locală. Ei sunt parte din tot ce se decide aici. Până acum am înțeles că tinerețea îi îndeamnă să iasă public chiar și atunci când nu pricep despre ce e vorba, dar acum e prea mult. E timpul să spunem stop. Voi avea o discuție cu avocații și voi da în judecată USR Șelimbăr pentru calomnie. Disputa politică, discursul politic trebuie să aibă și el o limită”, spune Marius Grecu.

”Suntem una din cele mai transparente localități din județ. Suntem una din primele administrații locale din țară care a adoptat sistemul electronic de gestionare a datelor. Totul poate fi verificat în administrația locală din Șelimbăr și credeți-mă, chiar totul e verificat, de noi, de alte instituții, de orice cetățean care are această curiozitate. Facem asta din respect pentru cetățeni în primul rând, dar facem asta și pentru propria noastră conștiință, pentru propria noastră siguranță. Noi nu ne jucăm de-a administrația. Noi nu ne jucăm de-a politica. Eu, Marius Grecu, nu am furat, nu am mituit, nu am delapidat un leu, nu am făcut nimic din ceea ce ați vrea voi să fi făcut. Nu mă confundați”, a punctat primarul.