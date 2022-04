După 20 de ani antreprenoriat, sibianul Daniel Truică, CEO & Co-Founder Vola.ro, a ajuns la concluzia, că oamenii au un rol social esențial în comunitățile din care fac parte.

Daniel a început pe cont propriu în 2002, după ce și-a dat seama că o carieră în contabilitate nu este visul lui. Atunci, mediul antreprenorial era un fel de (V)estul sălbatic, o lume a patronilor și a profitului cu orice cost. Acum e mai bine. A contat și trezirea societății civile în 2013, crede el.

Pentru Vola, care implineste anul acesta 15 ani pe piață, momentul cheie a fost 2020, când vânzările s-au dus la 0 și au rămas acolo săptămâni în șir. După doi ani de criză profundă pentru industria de travel, 2022 este un an foarte important pentru companie. Vorbim în continuare cu Daniel Truică, în seria Creative Power, susținută de BT, despre zonele noi în care vrea să dezvolte compania, rolul social al mediului de business și care este puterea pe care se bazează când face scenarii de orice fel pentru viitor, relatează iqads.ro

Drumul în antreprenoriat

Drumul meu în antreprenoriat începe cu primul job pe care l-am avut, cred că era primul an de facultate și mi-a intrat în cap că ar trebui să fiu contabil pentru că făceam multă contabilitate la școală. Așa că mi-am luat un job de vară la o firmă de contabilitate. Cred că am rezistat cu greu o lună de zile și a fost un moment important pentru că mi-am dat seama de ce nu vreau să fac (să fiu un contabil) și că aș vrea să fac ceva pe cont propriu.

Apoi pe la 23 de ani am co-fondat ceea ce avea să devină IQads, împreună cu prietenul și colegul meu de facultate Marius Cristea. Îl știi, tipul ăla înalt, deștept foc și bun ca pâinea caldă.:)

În 2004, am co-fondat în România o companie care se numea Student Adventure și care se ocupa cu o serie de programe de muncă și călătorie în Statele Unite. Am ajuns la asta pentru că eu însumi am fost un participant la un astfel de program în timpul facultății.

În 2007, această companie s-a transformat în Vola.ro, proiectul care mi-a umplut de atunci toată viața profesionala. Ăsta este și proiectul care m-a definit din punct de vedere profesional și pentru care încă mă scol dimineața cu entuziasm după, iată, 15 ani.

Momente esențiale

Primul moment important a fost în 2001, când, student fiind, am locuit în Statele Unite timp de un an jumătate. A fost călătoria mea inițiatică. Am plecat din Sibiu, orașul meu natal, și am ajuns în Silicon Valley. A fost experiența care m-a energizat și m-a scos dintr-o letargie a unei vieți de student care nu mi-a plăcut. Uite, am spus-o, nu mi-a plăcut facultatea și nici nu am crezut că o să o termin, am făcut-o la insistențele mamei mele. Cred că experiența SUA m-a setat mental pentru a începe ceva pe cont propriu.

Al doilea moment important a fost reunirea cu Marius (co-fondatorul și CEO IQads) la întoarcerea din SUA. Fusesem colegi de facultate și ne-am revăzut la întoarcerea mea în țară. Pot să zic că în toți anii ăștia nu am mai întâlnit pe nimeni ca el, a fost și este omul căruia îi caut sfatul și iată că acum află că-l folosesc ca pe o busolă, de business și de viață. Experiența proiectului IQads a fost unică, dar și extrem de grea, însă faptul că îl am pe Marius ca o constantă în viața mea este marele meu câștig.

Legat de Vola… sunt foarte multe momente și nu avea cum să fie altfel pentru că reprezintă 15 ani din viața mea profesionala. Însă cred că un alt moment cheie a fost anul 2020 și debutul pandemiei. Am văzut cum vânzările noastre s-au dus la 0 și au rămas acolo săptămâni în șir. A fost terifiant. Acum, dacă privesc în urmă, este momentul în care echipa noastră s-a format și s-a călit cu adevărat și asta este partea pozitivă a unei perioade extrem de dificile.

Momente vulnerabile

Cel mai greu moment a fost debutul pandemiei și în general anul 2020. Nu am crezut vreodată că o să trecem printr-un moment atât de traumatic că business. Peste noapte ni s-au evaporat vânzările, flotele de avioane au fost consemnate la sol, iar noi am intrat în lockdown și business-ul părea pierdut. Am trecut literalmente de la cele mai bune luni din istoria companiei (Ianuarie și Februarie 2020) la un coșmar.

Cea mai mare satisfacție profesională este că am supraviețuit acestui moment și că acum compania este mult mai puternică decât în februarie 2020. Am făcut multe schimbări, de la management, la structura de costuri, la strategie de produs. Chiar ne spunem acum unul altuia că suntem o altă companie decât cea de acum doar doi ani. Iar asta s-a întâmplat doar pentru că am intrat în pandemie cu echipa potrivită. Am avut și am alături o echipă de management fantastică. Suntem “veteranii” celei mai mari crize prin care a trecut industria de travel în istoria ei, iar legăturile dintre oameni formate în această “luptă” sunt extrem de puternice. Teambuilding? Pentru noi a fost anul 2020.