Mai multe familii de sibieni care locuiesc în apartamentele ANL de pe strada Viitorului au primit în urmă cu câteva zile înștiințări de la Primăria Sibiu prin care li se pune în vedere să aducă locuințele la starea la care erau atunci când le-au fost încredințate, iar în caz contrar să le elibereze în termen de 15 zile. Motivele invocate, spun oamenii, nu sunt suficiente pentru o astfel de decizie, și vin cu argumente. Reprezentanții Primăriei, la rândul lor, spun că totul este legal.

În total, 5 familii au primit astfel de notificări. ”În cazul a 5 chiriași s-au trimis notificări privind neregulile constatate ca urmare a verificărilor efectuate la 11 apartamente de pe scara respectivă. Prin aceste notificări se aduce la cunoștința chiriașilor încălcarea prevederilor contractuale prin execuția unor lucrări neautorizate, iar dacă chiriașii se conformează măsurilor dispuse de aducere la starea inițială a apartamentului, nu se procedează la emiterea unui ordin de evacuare. De altfel, ordinul de evacuare se obține doar prin instanță, în cazul în care chiriașul refuză conformarea, spune Mirela Gligore, purtător de cuvânt al Primăriei Sibiu.

Neregulile constatate se referă la faptul că nu s-a realizat metrologia apometrelor pentru apă caldă din apartamente. Oamenii spun că niciun institut nu face acest lucru, decât pentru apometrele de pe scara blocului, deci nu au cum să respecte această prevedere din contract. Primăria Sibiu însă insistă: ”În ceea ce privește modul în care chiriașii sunt organizați pentru repartizarea și plata cheltuielilor comune, precum și întreținerea inventarului apartamentului, acestea cad în sarcina chiriașilor, nu a SC Urbana”, transmite Mirela Gligore.

Un alt aspect pentru care chiriașii sunt somați este faptul că au realiza lucrări fără autorizație din partea Urbana. Oamenii însă spun că au astfel de autorizații, în scris, din partea Urbana. Iar cei care au cerut să facă diferite îmbunătățiri în perioada în care apartamentele aparțineau de fondul locativ, au primit acceptul verbal. Reprezentanții Primăriei spun însă că cei somați au realizat lucrări fără a avea acceptul locatorului. ”În calitate de administrator al apartamentelor ANL, proprietate publică, această societate are obligația să verifice respectarea prevederilor contractului de închiriere. În cazul în care se încalcă aceste prevederi, contractele de închiriere prevăd rezilierea. SC Urbana nu s-a opus îmbunătățirilor pe care chiriașii au dorit să le aducă apartamentelor în sensul modificărilor structurale (uși, parchet, faianță etc). Modificările structurale de genul recompartimentărilor, desființării de încăperi, schimbarea de destinație etc) nu se pot accepta, inclusiv din motive de siguranță. Chiriași care au solicitat în mod corect permisiunea de a aduce îmbunătățiri locuințelor, au primit acordul”, explică Mirela Gligore.

Verificări ”țintite”

Chiriașii din blocul de pe strada Viitorului, care au primit somație de la Urbana, spun că, acestea au venit în urma unor reclamații constante făcute de unul dintre vecini, iar în condițiile în care doar scara lor a fost ”vizată”, aici există interese ascunse, mai ales că apartamentele urmează să fie vândute. Oamenii spun și că timp de 6 ani nu s-a făcut niciun fel de control și se întreabă de ce acum?

Primăria răspunde ” Nerespectarea clauzelor contractuale este clauză de reziliere a contractelor. SC URBANA SA are ca obiectiv buna administrare a imobilelor aflate în proprietatea Primăriei Sibiu/ Statului Român inclusiv prin conștientizarea/educarea chiriașului că avantajele unei chirii subvenționate de către comunitate vin la pachet cu obligații care trebuie respectate. Până la cumpărarea lor, aceste locuințe sunt proprietatea statului și nu se poate interveni asupra lor după bunul plac al fiecărui chiriaș.

De la preluarea acestor locuințe de către SC Urbana SA în septembrie 2019 au fost, sunt și vor fi efectuate permanent verificări privind respectarea de către chiriașii ANL, dar și a celor beneficiari de locuințe sociale, a clauzelor contractuale agreate. Societatea aplică nediscriminatoriu legea pentru a administra corect și responsabil aceste bunuri publice”, transmite Mirela Gligore.