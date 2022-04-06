All-Star Game-ul Ligii Naționale de Baschet Masculin este programat pe 20 aprilie 2022, în noua Polivelantă de la Oradea, iar Federația Română de Baschet a stabilit echipele în urma voturilor.
Din partea fanilor s-au exprimat 5.377 de persoane, iar cel mai votat jucător a fost Rareș Uță (1.765), iar Mihai Silvășan a fost cel mai votat antrenor (1.416), relatează baschet.ro
SUD
1. TROY FRANKLIN – SCM U CRAIOVA
2. TUDOR GHEORGHE – FC ARGES PITESTI
3. MARCU BADIU – CSO VOLUNTARI
4. MLADEN JEREMIC – FC ARGES PITESTI
5. DAVID VIDA – CSO VOLUNTARI
6. MICHAEL QUALLS – SCM U CRAIOVA
7. MIHAI MACIUCA – FC ARGES PITESTI
8. VLAD MOLDOVEANU – CSO VOLUNTARI
9. ROLLAND TOROK – CSO VOLUNTARI
10. KEITH CLANTON – DINAMO BUCURESTI
11. OUSMANE BARRO – CSO VOLUNTARI
12. TERRELL CARTER II – STEAUA BUCURESTI
Antrenori: TUDOR COSTESCU (FC ARGES PITESTI) / SASHA OCOKOLJIC (CSO VOLUNTARI)
Rezerve jucători SUD: ANDREJ MAGDEVSKI (CSM PLOIESTI), ANDREI MANDACHE (DINAMO BUCURESTI), LAVON FITZPATRICK (FC ARGES PITESTI)
NORD
1. LUCAS TOHATAN – BC CSU SIBIU
2. PATRICK RICHARD II – U-BANCA TRANSILVANIA CLUJ-NAPOCA
3. KRISTOPHER RICHARD – CSM CSU ORADEA
4. KAREL GUZMAN – U-BANCA TRANSILVANIA CLUJ-NAPOCA
5. JUSTAS TAMULIS – BC CSU SIBIU
6. BOGDAN NICOLESCU – CSM CSU ORADEA
7. ELIJAH STEWART – U-BANCA TRANSILVANIA CLUJ-NAPOCA
8. GARLON GREEN – CSM CSU ORADEA
9. LUCA COLCEAG – U-BANCA TRANSILVANIA CLUJ-NAPOCA
10. MARK OGDEN Jr. – CSM CSU ORADEA
11. RARES UTA – BC CSU SIBIU
12. DUSTIN MORGAN HOGUE – U-BANCA TRANSILVANIA CLUJ-NAPOCA
Antrenori: MIHAI SILVASAN (U-BANCA TRANSILVANIA CLUJ-NAPOCA) / CRISTIAN ACHIM (CSM CSU ORADEA)
Rezerve jucători NORD: PORTER TROUPE (CSM TG. JIU), TUDOR FOMETESCU (CSM CSU ORADEA), ALEXANDRU OLAH (SCM TIMISOARA)
Important de precizat este că la alcătuirea echipelor s-a ținut cont și de o prevedere regulamentară, astfel că în fiecare selecționată se numără câte 6 sportivi români și 6 sportivi străini.