Daniela Cîmpean, președintele Consiliului Județean Sibiu, a povestit, la „Podcastu’ lui Pope”, cum și-a petrecut copilăria și care sunt hobby-urile ei. Printre activitățile preferate de șefa județului se numără dansurile populare. Mereu a fost legată de tradițiile românești, despre care spune că le poartă mereu în suflet.

În timpul liber, președintele Consiliului Județean Sibiu face plimbări în aer liber, merge în drumeții și se bucură oricând de tradițiile populare. Toate acestea i-au fost insuflate de mică, de când mergea în vacanță la bunici. În județul Alba, acolo unde mergea mai mereu vara, în copilărie, a învățat să joace, iar în liceu a mers chiar și în America, pe când făcea parte dintr-un ansamblu de dansuri populare. Daniela Cîmpean a fost colegă de clasă cu Silvia Macrea, managerul și coregraful Junilor Sibiului.

„În timpul liber îmi place foarte mult să fac mișcare, mai cu seamă în aer liber. Foarte mult mă deconectează apropierea de natură, mișcarea în natură, simt că îmi încarc bateriile. Ieșirile astea, în drumeții, pe care încerc să le prind la sfârșit de săptămână, îmi dau puterea să o iau de la capăt săptămâna următoare. Îmi place foarte mult și întotdeauna mi-a plăcut să mă apropii de tot ce e tradițional, de oamenii de la țară. De asta v-am și propus să ne vedem Muzeul Satului. Apropierea de tot ce ține de tradiții mă liniștește. Și avocat când eram, îmi erau atât de dragi clienții care veneau de la țară și care cu atât de multă deschidere și bună credință îți puneau în față toată povestea lor, cu toată încrederea că rezolvi problema.

La țară mergeam la bunicii din partea mamei, pentru că doar pe ei am mai ajuns să îi cunosc. Ceilalți au murit când eram foarte mică. În județul Alba este o localitate numită Boz, care ține de comuna Doștat, care are acum o primăriță la conducere, foarte destoinică, aici mergeam la țară în vacanțe. Îmi plăceau foarte mult obiceiurile satului, mergeam la joc în sac. Bunicii îmi spuneau <<când vine ciurda, vii acasă>> dar ciurda venea acasă înainte să se termine jocul din sat și atunci mai fugeam și mă certau că nu e frumos pentru o fată să stea atât de mult la joc. Îmi plăcea atât de mult să joc. Acolo am învățat să joc Jiana, Hațegana, Învârtita.

În liceu, am fost colegă de clasă, la Pedagogic, cu Silvia Macrea, și prietene. Eram o clasă cu niște copii foarte talentați. Noi organizam toate serbările, cu dans modern, de societate, dansuri populare, după care am intrat și într-un ansamblu profesionist de dansuri populare, Dumbrava Sibiului. Am fost în turnee în străinătate, am fost în America, atunci când au fost jocurile olimpice. Așa că știu să joc, dar nu știu să cânt. Dar la o provocare la un joc popular, răspund oricând. Îmi place. Este o altă pasiune a mea, să joc, să merg la nuntă și n-am timp de mâncare dacă e bună muzica. Tradițiile sunt pe sufletul meu”, a povestit Daniela Cîmpean.

Episodul cu numărul 9 din „Podcastu’ lui Pope” poate fi urmărit mai jos: