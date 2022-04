În Sibiu, mai ales în sezonul cald, problema numărului mare de ciori este una dintre cele mai deranjante pentru comunitatea sibiană, dat fiind mirosul extrem de deranjant lăsat de ciori în zonele parcurilor. Ciorile s-au înmulțit considerabil în Sibiu, iar municipalitatea pare că rămas fără soluții pentru problemă.

În prezent, Sibiul este căminul a 5 specii de ciori. Problema ciorilor este extrem de mare mai ales în sezonul cald, când Parcul Sub Arini devine teritoriul ciorilor. Mirosul degajat de mizeria lăsată de ciori devine insuportabil, mai ales când temperaturile încep să crească.

În ultimii ani, în Sibiu, au fost încercate mai multe metode pentru combaterea fenomenului, de la aparate cu ultrasunete la toaletarea copacilor, dar fără prea multe rezultate.

Problema ciorilor din Sibiu – părerea specialiștilor

Biologul Tiberiu Tioc explică faptul că principalul motiv pentru care ciorile sunt într-un număr atât de mare în Sibiu este sursa de hrană care este foarte bogată, în Sibiu fiind atrase de haldele de gunoi, dar și arborii foarte mulți din zona parcurilor, unde ciorile își fac de obicei cuiburile. Nu doar în sezonul cald ciorile sunt o problemă, ci si în timpul iernii deoarece acestea migrează din nord iarna, în special din Rusia, când temperaturile în România sunt mult mai ridicate față de zonele nordice.

„Pentru combaterea ciorilor trebuie lucrat la haldele de gunoi, dacă acestea nu sunt la vedere, ciorile nu mai au cu ce să se hrănească și automat numărul lor va scădea. Este un proces de durată, dar eficient. Ciorile sunt foarte intelgente și își calculează numărul generațiilor viitoare în funcție de hrana pe care o au, dacă nu au hrană suficientă nu se mai înmulțesc. Dacă hrana e puțină numărul oualelor depuse va scădea. Trebuie să lucrăm la bază, la modul de hrănire, nu să aducem soluții pentru alungarea lor. Aceste soluții sunt temporare, nu funcționează curățarea copacilor sau aparatele cu ultrasunete. Este o chestie cu perspectivă, dacă nu ar avea mancare, cel mai probabil în 2-3 ani ciorile ar fi mult mai puține” spune Tiberiu Tioc, biolog.

Soluția primăriei

Într-un comunicat al Primăriei Sibiu din data de 06.04. 2022 se anunță că a început perioada de deratizare pe domeniul public și de toaletare a arborilor din zonele populate de păsări dăunătoare.

„Acțiunea de toaletare a copacilor a început în cursul săptămânii trecute cu scopul de a împiedica formarea cuiburilor și de a descuraja înmulțirea populației de ciori, reducând astfel murdăria generată de acestea în parcuri și în zonele verzi. Echipele au început toaletarea arborilor în parcul Astra, pe bulevardul Victoriei și în parcul Sub Arini. Activitatea este programată a fi realizată și în parcurile Sub Arini, Tineretului, Cristian, Terezian, Petofi Sandor și pe străzile Gladiolelor, Transilvaniei, Solidarității, Pedagogilor, Aleea Șelimbăr, Henri Coandă, Valea Săpunului, Rahovei, Nicolae Iorga (zona Cedonia) și Aleea Petuniei. Primele lucrări de deratizare din acest an sunt programate în perioada 7-8 aprilie. Acestea se vor desfășura în parcuri, spații verzi, zone de blocuri, piețe, târguri, maluri de lac, terenuri ale instituțiilor, platforme și depozite de deșeuri, stații de transfer, sortare și alte instalații de tratare/ eliminare a deșeurilor” se arată în comunicat.

Combaterea numărului de ciori la nivel național

În același timp, în Timișoara, primarul Nicolae Robu, spune că municipalitatea a reușit să golească, în sfârșit, Parcul Catedralei de înaripate, după ce a montat corpuri de iluminat în copaci. 18 lampioane ar fi montat Primăria Timișoara în arborii din parcul din spatele catedralei, un loc preferat al ciorilor, care fac atât gălăgie, cât și mizerie de nedescris. „Lumina a reușit să sperie păsările, care nu au mai fost văzute în zonă” spune primarul Nicolae Robu.