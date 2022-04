Primăria Municipiului Mediaș derulează ample lucrări de asfaltare și modernizare în cartierul Aviației, prin contractul „Reabilitare străzi municipiul Mediaş – zona Cartier Aurel Vlaicu – etapa I str. Prot. I. Moldovan, Petru Maior, Trandafirilor, Octavian Fodor, Vlad Ţepeş, M. D. Roman, Intrarea Aviației, A. Vlaicu – parţial, Dealul Furcilor“. Investițiile care se desfășoară în zona amintită constau în lucrări de infrastructură a sistemului rutier și pietonal pe un număr de 9 străzi.

Până în acest moment s-au finalizat lucrările de asfaltare pe străzile Memorandist D. Roman, Vlad Ţepeş, Trandafirilor și parțial Protopop I. Moldovan, anume sectorul cuprins între pârâul Moșnei și str. Vlad Țepes.

În perioada imediat următoare vor continua lucrările pe străzile Prot. I. Moldovan, Petru Maior, Octavian Fodor, Dealul Furcilor, Intrarea Aviației, A. Vlaicu – parţial.

Valoarea totală a contractului este de 8.409.349,77 lei, iar fondurile provin din bugetul local al municipiului Mediaș.

„Am anunțat încă de la începutul acestui an că investițiile care se derulează cu fonduri de la bugetul local și care reprezintă o prioritate pentru mine sunt cele pe care le avem în zona Primăriei, mai exact pe străzile Michael Weiss, I.C. Brătianu și Virgil Madgearu, investiții pe care le vom finaliza într-un termen relativ scurt. De asemenea, o investiție mare o reprezintă cea din zona cartierului Aviației. Aici am modernizat rețelele de canalizare pluvială, am efectuat lucrări pentru introducerea cablurilor în subteran, iar acum venim cu modernizarea drumului și refacerea sistemului rutier. Am vorbit cu foarte mulți cetățeni de aici, sigur că așteptarea a fost mare, dar mă bucur să văd că în marea lor majoritate, medieșenii care locuiesc în această zonă sunt mulțumiți de investiția pe care o realizăm.“, a declarat primarul municipiului Mediaș, dl. Gheorghe Roman.