O mașină s-a răsturnat vineri seară pe Drumul Județean 106A, la ieșirea din Sibiu. Trei persoane au fost rănite.

Conducatorul auto si cei doi pasageri, toti barbati, vor fi transportati la spital.

In prezent, sunt in desfasurare cercetari in vederea stabilirii cauzei si circumstantelor care au dus la producerea evenimentului.

„ISU Sibiu a intervenit de urgență cu două echipaje SMURD , un echipaj descarcerare și o autospecială de stingere la ieșirea din municipiul Sibiu, în zona Tropinii Noi, unde un autoturism a ieșit de pe partea carosabilă și s-a răsturnat.La fața locului sunt evaluate medical trei persoane implicate dintre care unei persoane ii se aplică manevrele de resuscitare aflându-se în stop cardio respirator.” a transmis ISU Sibiu.