Sibiu International Street ART Festival va fi în 2022 la cea de-a VIII-a ediție. Festivalul i-a cucerit pe sibieni de fiecare dată cu operele de artă pe care le realizează artiștii pe clădirile Sibiului. Artiștii doresc, prin aceste desene, să aducă o pată de culoare în viața sibienilor și să ridice nivelul estetic al orașului, dar și să amelioreze aspectul dezolant al unor zone mai puțin favorizate.

Festivalul vine cu o serie de avantaje pentru comunitatea sibiană. Printre avantajele e termen scurt putem enumera: îmbunătățirea aspectului zonelor alese pentru implementarea proiectelor artiștilor: fațade deteriorate, calcane inestetice, ziduri ce sunt supuse desenelor necontrolate de tip „graffiti”, promovarea orașului Sibiu ca centru cultural artistic, ca o capitală a tuturor artelor; realizarea unui „Street Art Tour” va deschide noi oportunități turistice, diversificându-se astfel lista obiectivelor turistice sibiene; sprijinirea si promovarea artiștilor locali. Pe termen lung, in condiția continuității acestei idei, intervențiile de arta murala in zonele rezidențiale noi ale orașului pot duce la creșterea interesului de apartenenta pentru Sibiu, contribuind astfel la păstrarea tinerelor valori umane în oraș; acest lucru ducând către o dezvoltare fireasca a zonei pe toate planurile, inclusiv pe cel economic.

Metoda de realizare a lucrărilor

Lucrările sunt realizate de fiecare artist în funcție de dimensiune prin mai multe metode. Desenele se pot schița cu mâna, folosind ruleta sau prin freestyle. „Artistul analizează zidul și realizează lucrările, se poate proiecta imaginea cu ajutorul unui proiector sau se poate scana de pe un caiet, iar apoi se face raportul de dimensiune. Avem și un juriu care selectează lucrările. O altă tehnică de realizare este cu grafit” spune Andrei Oltean, directorul festivalului.

Cel mi mare desen din Sibiu este în prezent cel de la clădirea Băncii Raiffeisen de pe Calea Dumbrăvii la care au lucrat 4 artiști timp de 10 zile . În funcție de mărimea și complexitatea desenelor, durata de realizare poate varia de la 5 la 10 zile. Festivalul durează între 7 și 10 zile, timp în care sunt realizate între 10 și 15 lucrări. „Am adus artiști de talie internațională, da și naționali, am vrut să punem accent pe calitate, dar ca în fiecare domeniu, artiștii mari, costă mult” menționează Andrei Oltean.

În fiecare an, sunt alese în jur de 15-20 de clădiri pentru realizarea festivalului, iar ulterior se cer aprobări de la locuitori și se derulează procedurile necesare pentru aprobările de la municipalitate. Directorul festivalului povestește că de multe ori s-a lovit de refuzul proprietarilor de a realiza lucrările pe imobilele lor, dar, în același timp, a întâlnit și oameni foarte deschiși care au primit idea cu brațele deschise.

Mesajul din spatele lucrărilor – un imbold pentru generația tânără

„Am început în 2014 și am vrut să arătăm că nu putem compara graffiti-ul cu street art-ul, street art-ul aduce în atenția publicului mai multe intervenții decât graffiti-ul, dar majoritatea oamenilor cred că este același lucru. Nu este așa. Desenele sunt realizate pe instituții de învățământ în general, avem desene pe grădinițe, școli, licee, Casa de Cultură. Am vrut să realizăm aceste lucrări pe instituțiile de învățământ deoarece vrem să educăm generațiile tinere, vrem să nu mai vandalizeze zidurile și să-i obișnuim cu acest tip de artă, care nu are nicio legătură cu graffiti-ul. Majoritatea tinerilor fac graffiti pe diferite ziduri, dar nu transmit niciun mesaj, doar pun câteva tag-ui și atât. Noi vrem să revitalizăm orașul prin artă, vrem să facem cunoscuți și artiștii care nu-și expun nicăieri lucrările, expozițiile sunt scumpe, nu toți își permit să-și expună lucrările, dar avem oameni talentați care merită promovați” spune Andrei Oltean.

În fiecare an, există o tematică pe care artiștii trebuie să o respecte, fiecare dintre aceștia venind cu propuneri în funcție de tema respectivă.

Street ART Festival – recunoscut la nivel internațional

În urma desfășurării festivalului, organizatorilor li s-a propus de către Banca Mondială o colaborare ce privește un ghid de bune practici pentru țările din lume prin care să fie făcute cunoscute lucrările la nivel mondial. Festivalul s-a extins în mai multe zone din țară, printre care Satu-Mare, Vâlcea. Andrei Olteanu, directorul festivalului spune că Street ART Festival se bucură de un real succes, fiind menționat chiar și în numeroase publicații internaționale precum I Support Street Art sau Street Art New York.