Fotograful este omul potrivit, la locul potrivit. El reușește să surprindă momentele speciale din viața noastră. Indiferent că ne referim la nuntă, botez, o ședință foto cu familia, deschiderea Festivalului Internațional de Teatru sau lansarea unui produs nou pe piață, fotografii sunt cei care ne arată frumusețea evenimentelor.

Din curiozitatea de a afla care sunt secretele unei fotografii reușite, am rugat mai mulți fotografi din Sibiu să ne ofere trei sfaturi pentru a obține o fotografie de succes, în funcție de sfera în care profesează.

Sfaturi pentru fotografia de nunți – „Să fii conectat la eveniment ca să surprinzi momente naturale”

Fotografii de nunți sunt cei care trebuie să se adapteze circumstanțelor, astfel încât la finalul zilei să aibă un portofoliu pe măsura așteptărilor clienților. Fotograful Sorin Marin crede că trei sfaturi nu sunt suficiente pentru a obține o fotografie reușită.

„După părerea mea, totul este mult mai complex. În primul rând, sunt multe lucruri din ziua evenimentului care nu depind de noi. Apoi experiența, implicarea, atenția la detalii, motivația și pasiunea pot face de multe ori diferența. Depinde și ce stil de fotografie dorești să faci și în ce moment al zilei. Lăsând la o parte detaliile tehnice, cred că printre cele mai importante ar fi: să fii conectat la eveniment ca să surprinzi momente draguțe și naturale, să fii atent la lumină și la compoziție, și să comunici cu persoanele pe care le fotografiezi ca să fie relaxați în prezența ta”, spune Sorin Marin, fotograf de nunți.

Cele 3 „ingrediente” esențiale: momentul, contextul și lumina

Fotograful sibian Cristian Holerga spune că o fotografie de nuntă reușită constă în 3 „ingrediente” esențiale: momentul, contextul și lumina. Pentru el, partea tehnică este cea mai puțin importantă, considerând că fotograful trebuie să surprindă momentul oportun care dă valoare sentimentală fotografiei, altfel claritatea și caliatea sunt irelevante.

„Contextul este probabil unul din cele mai subestimate elemente și, din nefericire, mulți fotografi nu țin cont de acest element. Este singurul element care poate prezenta situația, locul, timpul, și alte elemente care au legătură cu momentul. Cred că cel mai simplu exemplu ar fi acela când dorim să capturăm momentul în care cei doi miri se văd pentru prima dată îmbrăcați în mire și mireasă. Un fotograf mediocru probabil se așează între ei, fotografiază mireasa, și mai apoi mirele. Desi momentul poate fi foarte bun, la final, el va avea două fotografii total lipsite de context. Un fotograf priceput ar trece în spatele unuia dintre ei, și ar fotografia peste umărul mirelui. In acest moment, el va avea o fotografie în care există context”.

Cristian ne vorbește și despre efectele pe care le are lumina dură din timpul zilei asupra unei fotografii. El crede că fotografia reușită este cea în care toate cele trei elemente se împletesc.

Putem avea ambele elemente perfect integrate într-o fotografie, însă dacă lumina este proastă, va ruina intreg cadrul. Două aspecte importante care definesc o lumină bună ar fi: direcția luminii și intensitatea ei. Directia luminii poate face ca intreg cadrul sa prinda viata, sau sa il distruga complet. Cele mai bune momente din zi pentru a fotografia, sunt dimineața și seara. Principala problema in mijlocul zilei, este ca de obicei lumina vine de sus in jos, astfel este mul mai dură, și poate genera cearcăne și umbre nedorite, iar din această cauză lumina va da senzația că fotografia nu are decât doua planuri, lungime și înălțime. Va lipsi din fotografie senzația de adâncime, mai exact, efectul 3D care se creează atunci când lumina vine dintr-o parte, nu de sus în jos”.

Sfaturi pentru fotografia de familie – Crearea unui cadru relaxant

Când este vorba despre fotografiatul copiilor, lucrurile devin mai complexe. Pentru o ședință foto de succes trebuie luați în considerare mai mulți factori, printre care: crearea unei atmosfere relaxante în care familia și copilul se simt în largul lor, lumina și evitarea impunerii copilului să stea într-o poziție anume.

Fotografa Iulia Lupșe ne-a spus trei sfaturi pentru a face o fotografii de calitate: „Pentru a obține o fotografie reușită, indiferent de tipul ei, lumina este cel mai important factor. Apoi, vorbind despre cea de familie, ajută mult dacă se respectă o anumită temă în ce privește vestimentația, astfel încât să nu încărcăm fotografia cu prea multe culori sau stiluri. Focusul trebuie să fie pe fețe, expresiile și emoțiile transmise. Ultimul sfat este să fie relaxați. Voi căuta mereu perfecțiunea din emoție, și nu priviri țintite direct la aparat. Cele mai frumoase momente sunt surprinse atunci când ești conectat cu familia ta și mai puțin când ești atent la aparat”.

Laura Dascălu crede că fotograful contează cel mai mult la o ședință foto pentru că el trebuie să rezoneze cu familia. Ea preferă fotografiile care surprind naturalețea momentului.

„Primul lucru important pentru o sesiune reușită este să lași copilul sa fie el, cu cât copilașii se simt în largul lor cu atât și părinții sunt mai destinși și sesiunea foto decurge normal. Nu impuneți copilului să stea într-o anumită poziție. Nu trebuie neapărat să fie doar cu ochii la fotograf. Cele mai frumoase fotografii sunt cele surprinse, cele în care părinții se joaca cu copii. Sesiunea foto ar trebui sa fie un moment frumos, de joaca între părinți și copii, conexiunea aceea pe care de multe ori o uităm”.

Sfaturi pentru fotografia de produs – „Comunică cu clientul!”

Pentru orice tip de fotografie, lumina este un factor care contribuie la calitatea fotografiei. Însă, pentru fotografia de produs lumina este cu atât mai importantă pentru evidențierea detaliilor.

Kleo Constanța și Ema Hasmațuchi sunt două fotografe din Sibiu care au sfaturi pentru realizarea fotografiilor de produs. Amândouă sunt de părere că echipamentele foto profesionale reprezintă o necesitate pentru ca rezultatul final să fie unul pozitiv. Alte sfaturi țin de relația cu clientul și cunoștințele legate de un program de editare. Kleo crede că foarte importantă este comunicarea cu clientul pentru a afla care sunt preferințele acestuia referitor la cum vor arăta imaginile la sfârșitul ședinței.

Sfaturi pentru fotografia de peisaj – „Să ai întotdeauna un aparat foto la tine”

În domeniul fotografiei de peisaj, fotograful sibian Arif Iulmas a enumerat trei sfaturi care determină calitatea unei fotografii. „În primul rând, fotograful trebuie să cunoască locul și unde ar fi punctul de stație cel mai bun. La fel de important este să consulți starea meteo din ziua respectivă și să setezi aparatul foto, corespunzător luminii și a locului fotografiat”.

Adrian Bugariu spune că „un fotograf de peisaje trebuie să se simtă norocos și să aibă întotdeauna un aparat foto la el. De asemenea, trebuie să fie pregătit să facă diverse compromisuri. Să fie disponibil să se trezească la ore imposibile sau să stea până târziu în noapte pentru a surprinde un peisaj de poveste”.

Să călătorești mult în natură și să ai disponibilitatea de a te trezi dimineața la ore imposibile sau de a sta până târziu în noapte. Să ai întotdeauna un aparat foto la tine. Să te simți norocos, pentru că fără noroc nu ai cum să faci fotografii de peisaj bune.

Sfaturi pentru fotografia de eveniment – „Între o fotografie reușită și una cu adevărat spectaculoasă diferența e dată de noroc”

Pentru a realiza o fotografie spectaculoasă la un eveniment este important ca subiectul să fie special, să atragă atenția privitorului. Fotograful Dragoș Dumitru ne-a spus care sunt cele mai importante aspecte cu privire la fotografia de eveniment.

„Să ai norocul să fotografiezi ceva deosebit. Subiectul fotografiei tale trebuie să fie ceva interesant, jumătate dintr-o fotografie reușită realizând-o subiectul în sine. Să ai setările potrivite, pentru ca cealaltă jumătate pentru o fotografie reușită o reprezintă o tehnică corectă de fotografiere. Să ai puțin noroc, între o fotografie reușită și una cu adevărat spectaculoasă diferența e dată de noroc. Aici mă refer la lumina care este în acel moment al zilei, pentru că fotografia înseamnă lumină. Dacă ai norocul de o lumină deosebită, ai toate condțiile să obții ceva deosebit”, adaugă Dragoș.

Sfaturi pentru fotografia de portret – „Prefer lumina naturală în schimbul celei de studio”

Sfaturile pentru fotografia de portret i le-am cerut sibianului Rareș Helici, cel care a înființat proiectul 1000 de portrete. La fel ca și ceilalți fotografi, este de acord că cele mai reușite fotografii sunt cele care surprind oamenii. Lumina potrivită este și ea foarte importantă în scoaterea în evidență a stării interioare a subiectului.

„Pentru mine, un portret reușit e acela care mă face să gândesc, să reflectez, care mă face să construiesc o întreagă poveste în jurul personajului. Multe din portretele bune pe care le-am realizat nu au fost gândite, s-au aliniat pur și simplu toate elementele de care aveam nevoie. Inconștient. În primul rând sunt atent la starea mea interioară și la cea a subiectului. Degeaba te străduiești să faci ceva când ai o zi proastă, nu se leagă nimic. Apoi, cred că importante sunt răbdarea și atenția. E important să perseverezi. Poți face 200 de poze și să nu găsești una reușită. Apoi, un moment inspirat e cel care te surprinde și vezi concret, în imagine, rezultatul imaginației, al proiecției. Și nu în ultimul rând, conștient de data aceasta, caut lumina potrivită. Prefer lumina naturală în schimbul celei de studio. Aleg anumite momente ale zilei, caut acea oră de aur, de obicei după-amiaza, când soarele e la apus”, spune Rareș.