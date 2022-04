Ucraineanul Stanislav Lypovskyi a expus pentru prima dată în România desenele făcute de copiii din Ucraina în perioada războiului. Sibienii pot vedea expoziția „Cerul pașnic al Ucrainei”, până în 12 aprilie, în holul Primăriei Sibiu.

Stanislav este unul dintre refugiații ucraineni care au fugit din fața războiului. Acesta a ajuns întâmplător la Sibiu, unde a fost întâmpinat cu căldură de localnici. Ucraineanul a fost impresionat de modul în care sibienii l-au ajutat să se stabilească aici.

„Am ajuns absolut întâmplător în Sibiu și ne-am îndrăgostit de acest oraș. În Sibiu nu avem nici prieteni, nici rude, nici cunoștințe. Am rămas impresionați de felul în care am fost întâmpinați. Ni s-a pus la dispoziție locuință, am fost ajutați cu produse alimentare și suntem uimiți de bunăvoința sibienilor”, spune Stanislav.

Toate desenele sunt realizate de copii ucraineni și au ca subiect principal pacea pentru Ucraina. Expoziția „Ucraina prin ochii copiilor” este expusă pentru prima dată în România. O parte dintre lucrări sunt realizate înaintea războiului care a început în 24 februarie, altele au fost adunate chiar atunci în preajma evacuării din Ucraina.

„Este o expoziție cu lucrări realizate de copii care au fost afectați de războiul din Ucraina care a început în 2014. Expoziția „Ucraina prin ochii copiilor” a fost inaugurată acum câțiva ani la Kiev. Este practic o expoziție pe care de șase ani o expunem în orașe diferite. Alte lucrări, dar realizate de aceeași copii au fost expuse în orașele mari din Ucraina”, adaugă el.

Stanislav Lypovskyi coordonează „Asociația Ucraina Sănătoasă” care are drept obiectiv ajutarea copiilor care au suferit în urma războiului. Asociația caritabilă a fost înființată în urmă cu 12 ani.