Un avion cargo al DHL s-a rupt efectiv în două după ce a aterizat pe aeroportul Juan Santamaria din Costa Rica.

Avionul a efectuat o aterizare de urgență pe aeroportul internațional Juan Santamaria din Costa Rica, apoi a derapat de pe pistă și s-a rupt în două, conform The Guardian, citat de PROTV.

DHL a transmis că echipajul nu a fost rănit și că doar un membru a fost supus unei examinări medicale ca măsură de precauție.

Aeronava se îndrepta spre Guatemala când a apărut o defecțiune la sistemul hidraulic, a declarat Luis Miranda Munoz, director adjunct al Autorității de Aviație Civilă din Costa Rica. Această defecțiune l-a determinat pe pilot să solicite o aterizare de urgență la scurt timp după decolare, a spus el.

Operatorul aeroportuar Aeris a declarat că aeroportul a fost la aproximativ cinci ore după accident. Aproximativ 8.500 de pasageri și 57 de zboruri comerciale și de marfă au fost afectate de închiderea aeroportului, în urma incidentului.

Video footage of the DHL Boeing 757 Freighter just as it skidded off the runway at SJO.

Read more at AviationSource!https://t.co/63ONa6oRCD

Source: Unknown#DHL #JuanSantamariaAirport #AvGeek #Crash #Accident pic.twitter.com/EI9ew6YVXN

— AviationSource (@AvSourceNews) April 7, 2022