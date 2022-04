Președintele rus nu a mai fost văzut în public de la mitingul din 18 martie de pe stadionul Luzhniki din Moscova, unde se presupune că ar fi fost prezenți aproape 200.000 de oameni, majoritatea aduși cu forța, relatează tvr.ro

Vladimir Putin a apărut la funeraliile lui Jirinovski cu un buchet de trandafiri roșii pe care l-a așezat lângă sicriul lui Jirinovski, arată un video postat de Nexta. Apoi s-a apropiat de sicriu, a stat câteva secunde, a salutat și s-a îndepărtat. Putin nu a schițat nicio grimasă în timpul apariției sale publice.

#Putin also attended the funeral of far-right politician Vladimir #Zhirinovsky. pic.twitter.com/Cf78lAbi1b

— NEXTA (@nexta_tv) April 8, 2022