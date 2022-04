Mino Sota, 27 de ani, mijlocașul defensiv al celor de la Hermannstadt, a povestit într-un interviu pentru Libertatea cum și-a descoperit personalitatea la peste 8.000 de kilometri depărtare de casă și de ce îi place stilul de viață din Sibiu, propunându-și ca într-un an să poată vorbi fluent în română.

Mino Sota este un japonez pe care fotbalul l-a purtat din țara natală la mii de kilometri depărtare. Pentru a-și creiona o carieră, ca să-și dezvolte fotbalul pe care l-a început din liceu. Mijlocașul defensiv a ajuns în 2018 în București, la Metaloglobus, unde a jucat sub comanda lui Marius Măldărășanu, antrenorul care l-a adus în vara anului trecut la Hermannstadt. Acum, se luptă cu echipa din Transilvania să ajungă în Liga 1, o favorită la promovare, Mino fiind un jucător de bază al ardelenilor.

Libertatea: Mino, ce știai despre România până să ajungi în această țară?

Mino Sota: De fapt, să fiu sincer, absolut nimic. Agentul meu m-a adus aici, după ce Takayuki Seto a făcut faimă României în Japonia. Prin el, urmărindu-i ascensiunea, am descoperit această țară.

– Sunt diferențe atât de mari între noi și voi?

– Sunt dintr-un oraș de lângă Kyoto. Ca peste tot în lume, sunt oameni și oameni. Japonezii sunt foarte mândri, deși, undeva dedesubt, sunt timizi, în interiorul lor. Dar nu este chiar stilul meu!

– Adică?

– De exemplu, românii sunt mai direcți, îmi place mai mult așa. Poate sunt mai agresiv, dar cred că e mai bine să fii direct. Aici, am descoperit că, din acest punct de vedere, sunt mai român, mai european, ca să spun așa. La mine acasă nu prea se vorbește engleză, eu am învățat din filme! Acum, pot vorbi un pic și româna, o s-o aprofundez. Este și în interesul meu, muncind aici.

„Mi se potrivește stilul de viață din Sibiu”

– Soția ta, Eri, cum s-a acomodat aici?

– Și ei îi place mult la Sibiu, este un oraș frumos, cu un stil de viață mai liniștit, spre deosebire de București. După ce câștigăm un meci, ieșim cu familiile la restaurant, un mix între români și străini.

– Cum vă relaxați în timpul liber aici?

– Mergem și ne plimbăm pe străzi prin Sibiu, ieșim la o cafea, la un restaurant, la o terasă dacă e senin. E un stil de viață care mi se potrivește. Nu e chiar foarte diferit de Japonia mea.

