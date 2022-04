Apple Inc a început luni să producă telefoane iPhone 13 în India, într-un moment în care grupul american încearcă să îşi reducă dependenţa de lanţurile de aprovizionare chineze.

Telefoanele iPhone 13 sunt produse la o uzină pe care subcontractorul taiwanez Foxconn o are în apropiere de Sriperumbudur, în statul Tamil Nadu, din sudul Indiei, a declarat o sursă din interiorul companiei, relatează Economica.net

În ultima perioadă, Apple a început să transfere o parte din producţia de telefoane iPhone dinspre China spre alte pieţe, inclusiv spre India, a doua mare piaţă mondială de smartphone-uri. Grupul american intenţionează să producă în India şi tablete iPad.

Atât India, cât şi alte ţări, precum Mexic şi Vietnam, devin treptat pieţe importante pentru subcontractorii care produc pentru mărcile americane interesate să îşi diversifice activităţile de producţie.

iPhone 13 este al patrulea model produs în India, după ce Apple a demarat operaţiunile de asamblare în această ţară în 2017 cu modelul iPhone SE.

Foxconn, care oficial poartă denumirea Hon Hai Precision Industry Co Ltd, este cel mai mare producător mondial de produse electronice pe bază de contract pentru firme precum Apple, Hewlett Packard şi Dell. Compania taiwaneză este renumită în special pentru că asamblează telefoanele iPhone pentru Apple.

iPhone este cel mai important produs al Apple. În luna septembrie 2021, Apple Inc a lansat iPhone 13 echipat cu un nou cip, denumit A15 Bionic, care permite traducerea automată a unui text. De asemenea, telefonul are un ecran mai bun, o autonomie a bateriei mai extinsă şi modul Cinematic pentru schimbarea automată când se filmează. Modelul este disponibil în cinci culori şi are o viteză mai ridicată datorită componentelor radio şi a tehnologiei 5G.