Aflat deja la al treilea mandat, primarul Biertanului, Mircea Dragomir, alături de echipa sa liberală, nu și-au pierdut avântul și nu au uitat de angajamentul ferm față de dezvoltarea comunității, continuând să livreze rezultate remarcabile, numeroase și vizibile cetățenilor în slujba cărora se află.

„Primarul Mircea Dragomir este unul dintre primarii liberali din județul Sibiu care a făcut din identificarea și accesarea surselor de finanțare o adevărată politică de lucru la nivelul administrației. Alături de echipa sa a scris, depus și aplicat proiecte în domeniul educației, transportului, al lucrărilor publice (reabilitare clădiri, rețele de iluminat și canalizare, drumuri), al sportului și culturii. Aflate în diferite faze, toate aceste proiecte, dar și felul în care comunitatea își primește oaspeții vor continua să facă din Biertan o destinație turistică rurală specială”, afirma deputatul PNL Sibiu Raluca Turcan cu ocazia unei întâlniri de lucru la Primăria Biertan.

Aproape 30 de proiecte vor îmbunătăți viața locuitorilor din Biertan, condițiile oferite turiștilor și aspectul comunei.

Primăria Biertan este, în prezent, una dintre cele mai performante administrații locale de la nivelul județului Sibiu, iar acest lucru este dovedit, în primul rând, de numărul proiectelor actuale pregătite, aflate în derulare sau care vor primi în curând finanțare.

Astfel, atât locuitorii din Biertan, cât și turiștii, dar și cei care doar tranzitează comuna, vor beneficia în viitorul apropiat de numeroase noi facilități. Proiectele deja depuse la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale au ca obiectiv dotarea bazei sportive cu panouri pentru apă caldă, tribune și locuri de joacă (valoarea contractului fiind de peste 324 mii de lei și având ca termen de finalizare decembrie 2022), în timp ce școlile din Biertan vor primi noi dotări prin Programul Operațional Infrastructură Mare, iar școala gimnazială va fi reabilitată și dotată prin Programul Operațional Regional.

Eforturilor direcționate înspre asigurarea infrastructurii necesare instituțiilor de învățământ li se adaugă și preocuparea directă și constantă a administrației locale pentru promovarea educației: astfel, proiectul „Note pentru viitor”, încheiat în 10 aprilie 2022, finanțat prin Programul Operațional Capital Uman și derulat timp de doi ani cu sprijinul Asociației React, are acum un succesor care va începe în luna septembrie a acestui an și care va cuprinde digitalizarea procesului educațional prin achiziția de table inteligente, internet în toate sălile de clasă, supraveghere video. Pe lângă acestea, vor fi organizate cursuri de formare pentru prevenirea și combaterea bullying-ului în școli, activități remediale la limba română și matematică, ateliere creative, ansambluri de dansuri și altele.

De asemenea, mai multe proiecte depuse la Ministerul Mediului vizează aplicarea unui sistem de iluminat public eficient care să scadă consumul actual de energie cu 50%, înființarea de stații de încărcare electrice, dar și eficientizarea energetică a Căminului Cultural.

„Biertanul are proiecte depuse și la CNI (sala de sport), are scrise documentații pentru PNRR, pe granturi SEE și fonduri norvegiene, dar și inițiative alături de Consiliul Județean Sibiu. Este un cumul de demersuri pentru care autoritatea locală a făcut eforturi și de a căror realizare sunt preocupată la rândul meu, alături de ceilalți colegi liberali care reprezentăm Sibiul în Parlament”, a afirmat Raluca Turcan.

Aceasta a mai adăugat că, în cadrul discuțiilor purtate cu primarul Mircea Dragomir și cu președinta Consiliului Județean Sibiu, Daniela Cîmpean, a fost aprofundat și subiectul noului proiect al Biertanului, anume amenajarea pieței centrale și a noilor zone de promenadă: „Este un demers care necesită, fiind în proximitatea unui drum județean, clarificarea unor detalii juridice. Odată realizat, însă, el va produce un impact major, o primă impresie deosebită turiștilor care vin deja în număr mare în situl UNESCO Biertan. Ambiția lui Mircea Dragomir este de a da startul acestui proiect anul viitor și am încredere că se va realiza fără probleme”, a afirmat președinta Consiliului Județean Sibiu, Daniela Cîmpean.

Rezultatele echipei liberale de la Biertan reprezintă dezvoltare și transparență

Performanțele livrate până acum de către echipa liberală din Biertan arată, în mod vizibil, seriozitatea și devotamentul acesteia față de bunul parcurs și dezvoltarea comunității. Evoluțiile din Biertan și felul în care acestea beneficiază locuitorii comunei se văd cu ochiul liber prin realizări precum terenul de sport de la Richiș, finalizat din bugetul local cu 330 mii de lei, mobilierul stradal instalat în valoare de 54 mii de lei, tot din bugetul local, locurile de joacă construite, echipamentele de fitness și sport, trotuarele, șanțurile și podețele reabilitate, dar și prin proiectele importante finalizate privind racordarea la rețeaua de canalizare existentă și extinderea acesteia în localitățile Biertan și Richiș (cu o valoare de peste 6 milioane de lei).

„Primăria Biertan reușește să își gestioneze resursele proprii într-un mod simplu, dar eficient – adică, în așa fel încât să se vadă. Oamenii au nevoie să înțeleagă unde se duc banii lor, iar la Biertan așa se întâmplă. Și sunt mândră de colegii mei liberali și de felul în care fac echipă în acest sens!”, spune deputatul sibian Raluca Turcan.