Child Control, trupa sibiană de muzică rock alternativ, lansează primul album, vineri, în 15 aprilie. Albumul se numește „Noise Blood” și va conține 10 piese.

Radu Scutelnicu, Andrei Milea și Sebastian Faghi sunt elevi în clasa a 12-a și sunt pasionați de muzica anilor ’90. Doi dintre ei studiază la Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” și Sebastian este elev la Colegiul Național „Octavian Goga”.

Cum s-a format trupa sibiană Child Control

Sebastian și Andrei s-au cunoscut în clasa întâi, urmând ca mai apoi să fie colegi de bancă pentru opt ani. În gimnaziu, l-au cunoscut și pe Radu cu care împărtășeau aceleași pasiuni. Pentru început au devenit prieteni, urmând ca mai târziu să înființeze trupa la care doar visau.

„Noi înainte să facem trupa nu cântam, sau doar foarte puțin. Odată cu formarea trupei am încercat să cânt serios, nu doar să dau niște note după ureche și să sper că ai mei nu observă că îi poluez fonic”, spune Sebastian, basist Child Control.

Înainte ca trupa să se înființeze doar Radu mai cânta, dar și el foarte puțin. Împreună cu Andrei au pus bazele trupei de la zero. Pentru început, au trebuit să învețe să cânte la instrumente, Radu a învățat să cânte la chitară și Andrei la tobe. În timpul pandemiei au căutat un basist pentru trupă, perioadă în care Sebastian s-a alăturat trupei.

„Aveam nevoie de un tobar și am zis să îl întreb pe Milea dacă ar vrea să fie el. Noi din școala generală ascultam Sistem of a Down în spatele autocarului și ne gândeam că ar fi fain să cântăm toți într-o trupă și nu credeam că se va întâmpla vreodată, dar chiar s-a întamplat”, povestește Radu, chitarist Child Control.

Primul album al trupei „s-a născut” în pandemie

Tinerii au profitat de timpul liber din perioada pandemiei și au repetat mai mult pentru a ajunge să se perfecționeze și, inevitabil, au apărut și ideile. Toate cele 10 piese care vor apărea în albumul „Noise Blood” au fost relizate în această perioadă.

„În pandemie am repetat cel mai mult, am avut timp să cântăm, am făcut o mulțime de planuri și am venit cu idei noi. A fost o perioadă foarte bună pentru noi. Tot în acest timp, am început să lucrăm la primul album”, spune Sebastian, basist Child Control.

Pentru cei trei, numele a plecat de la ideea de a fi un joc de cuvinte care să rezume tema albumului. Inspirați de marile trupe din perioada grunge-ului: Nirvana, Pearl Jam sau Alice in Chains, cei trei adolescenți au încercat ca prin muzica lor să transmită atmosferă rock-ului din anii ’90.

„Am ales numele acesta pentru că este o temă care apare des în acest album. Ne-a gândit să facem un joc de cuvinte între „noise” și „nose”. Nu am vrut să facem muzică comercială sau care să sune comercial. Cuvântul blood sau termeni apropiați apar foarte des în versurile pieselor. Oricum rămâne la atitutinea ascultătorului să interpreteze” spune tobarul trupei, Andrei.

Muzica lor poate fi găsită pe Youtube, Spotify sau Apple Music. De asemenea, odată cu lansarea albumului urmează să scoată o serie de tricouri cu modele noi pe care le vor vinde la concertele viitoare.