Bacalaureatul poate fi un chin pentru cei care învață pentru examen. Materie stufoasă, greu de rezumat. Meditațiile sunt scumpe, iar de multe ori timpul limitat. Așa că Radu Oliu, un sibian pasionat de programare, a realizat o aplicație care ușurează procesul de învățare pentru unul din cele mai importante examene. iBac este o aplicație gratuită, care deja a ajutat zeci de mii de elevi și care a trecut testul Bac-ului de anul trecut.

Radu are acum 27 de ani. Dar, în anul 2015 era în clasa a XII-a și se afla în situația în care am fost cu toții- aceea de a învăța pentru Bac. I-ar fi plăcut să existe ceva care să îl ajute să învețe mia ușor, oriunde s-ar afla. Și cum nu era, a inventat el: aplicația iBac. ”De mic am fost pasionat de programare. Eram în clasa a XII-a când am făcut prima versiune a aplicației. Am exersat ce știam eu atunci despre programare. Aveam doar câte ceva din materia de limba română. Apoi am lăsat-o baltă. Peste câțiva ani mi-am adus aminte de ea și când am verificat erau mii de descărcări. Așa am realizat că este o cerere pe piață, ignorată până atunci. Și am început să dezvolt aplicația, iar anul trecut am lansat versiunea mult extinsă, cea de-a doua”, spune Radu.

De atunci, iBac este un succes și se întrevedea asta încă de când, datorită ei, Radu a obținut primul joc. ”Cu aplicația m-am prezentat la interviul pentru primul meu job, unde sunt și acum, la o firmă de IT. A fost foarte apreciată, mi-au spus că e foarte bine făcută și din punct de vedere tehnic, al codării”, spune Radu.

Materii rezumate de profesori

Aplicația, care poate fi descărcată pe IOS, Android și Huawei, a fost gândită pentru a veni în ajutorul elevilor. Materiile care acum se găsesc în întregime în aplicație sunt literatura română, logică, biologie, istorie, geografie, fizică, engleză, psihologie și urmează chimie. ”Materia este cea cerută la Bac și este structurată de profesori. Este făcut un fel de schelet, cu cele mai importante informații, pe care cei care le citesc pot construi. Avem și unelte ajutătoare cum sunt, de exemplu, dicționare de sinonime, antonime, quiz-uri, bareme de la examen cu variante, calculator de formule la chimie. De exemplu, la română, nu sunt comentarii cum se găsesc mai peste tot, ci profesorul explică titlul lucrării, genul, structura. Am colaborat cu profesori din Sibiu, Brașov și București”, spune Radu.

Se poate învăța oriunde

Unul din avantajele aplicației este că poate fi folosită oriunde. Elevii nu mai stau clasic, la birou, ci pot învăța în mijlocul de transport în comun sau pe o bancă în parc. ”Materia se poate și citi în aplicație, dar există și varianta audio, așa că telefonul și o pereche de căști sunt suficiente pentru a te pregăti pentru Bac. Asta am dorit, să ne adaptăm vremurilor moderne și să ferim tinerilor posibilitatea de a învăța modern și aplicat”, spune Radu.

Volumul de muncă a crescut enorm, pentru că aplicația are 103.000 utilizatori, și doar în ultimele 21 de zile 17.000 de oameni au folosit-o în mod constant. Și pentru asta Radu a apelat la câțiva prieteni care să îl ajute în administrarea platformei, dar să reușească și să o mențină absolut gratuită. ”Este gratuită și sper că așa va rămâne pentru mult timp. Reușesc să fac acest lucru și să îmbunătățim mereu conținutul datorită prietenilor cu care lucrez: Ioana, Alin, Gabriel, Dan și Denisa. Fiecare avem un rol în echipă pentru ca lucrurile să meargă bine”, spune sibianul.

Și dovada că acest lucru se întâmplă este primul loc ocupat de iBac în toul Apple pe categoria de educație din România, unde a devansat Google Classroom sau Duolingo.

Doar pe Android aplicația are peste 900 de review-uri, și toate pozitive. ”E-mailul pe care l-am și înrămat este unul venit de la o doamnă de 48 de nai care ne-a spus că aluat la Bac 9,35 la română și 9,90 la geografie doar învățând cu aplicația. Este cea mai mare bucurie să aud astfel de lucruri, că ceea ce facem noi chiar ajută”, spune Radu.