Laboratorul de angiografie coronariană si cateterism cardiac din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu are, începând din această lună, un nou membru: dl. Dr. Dorin Călin Golcea, medic specialist specialitatea cardiologie, cu competență (certificare europeană) în cardiologie intervențională, care și-a desfășurat cariera de până acum în Germania, având o experiență impresionantă în acest domeniu.

Dr. Dorin- Călin Golcea a absolvit în anul 2005 Facultatea de Medicină la Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, devenind ulterior medic rezident în medicina Internă și cardiologie în Germania în Spitalul Barmherzie Brüder din Regensburg (Clinica de Cardiologie și Clinica de Ritmologie) și în Spitalul Universitar Regensburg (Clinica de Chirurgie Cardiovasculară).

În anul 2016 a promovat examenul de Stat în Specialitatea Medicină Internă și Cardiologie la Camera Medicilor din Landul Bavaria și a activat ulterior, ca medic primar cardiologie, în clinici renumite din Germania, obținând numeroase supraspecializări în proceduri intervenționale (TAVI, Mitraclip, LAA Occluder, Rotablatie, Schockwave, Impella, CS Reducer) și devenind medic primar șef Secție Cardiologie în cadrul Regiomed -Kliniken Coburg/Lichtenfels Germania. În anul 2021 a obținut atestatul de cardiolog intervenționist oferit de Societatea Germană de Cardiologie.

Se remarcă, de asemenea, prin cele peste 10.000 de proceduri efectuate în domeniul Cardiologiei Intervenționale.

După o carieră construită în spitalele din Germania, unde a acumulat un bagaj impresionant de cunoștințe, Dr. Dorin Călin Golcea revine în sistemul medical din România, în cadrul SCJU Sibiu, provocare pe care o privește cu entuziasm și încredere.

„Revenirea mea nu este întâmplătoare. E legată de necesitatea unui proiect pe plan local dar si regional pentru populația grav atinsă de boli cardiovasculare. Simt că pot aduce o contribuție importantă în sistemul medical din România. Am găsit la Sibiu o echipă profesionistă, care are obiective clare și care dorește dezvoltarea și extinderea serviciilor de cardiologie intervențională, având în vedere faptul că, pentru tratamentul infarctului acut de miocard trebuie acționat în primele ore de la debut. Am fost primit foarte bine și sunt sigur că vom lucra excelent împreună, în folosul pacienților” spune Dr. Dorin Călin Golcea.

Accesibilitatea pe plan local a unor servicii cardiologice de maximă urgență și facilitățile financiare ce pot fi obținute de spital ca urmarea a accesării de programe suplimentare sunt principalele obiective ale echipei laboratorului și ale conducerii spitalului.

“Ne dorim să dezvoltăm serviciile de cardiologie intervențională din cadrul SCJU Sibiu pentru că este un segment cu adresabilitate crescută. Prin urmare, am făcut demersuri pentru creșterea echipei și l-am cooptat în echipa laboratorului pe dl Dr. Golcea, pe care îl recomandă atât experiența cât și pregătirea. Criteriile după care ne orientăm sunt performanța profesională și reputația și sunt convins că dl. dr. va corela cele două atribute cu o excelentă comunicare și cu implicare 100% în interesul pacienților. Îi transmit bun-venit în echipa SCJU Sibiu și îi doresc mult succes și realizări profesionale și personale”, declară Dr. Daniel Chelcea, managerul SCJU Sibiu.

“Sunt extrem de bucuros pentru că ne extindem echipa laboratorului și pentru că am reușit să aducem alături de noi un profesionist în domeniu, pe care îl recomandă realizările de până acum. Cooptarea sa în echipa SCJU Sibiu va duce la creșterea calității serviciilor de pe acest segment, în demersul de a trata pacienți cu patologie cardio-vasculară complexă. Scopul nostru este dezvoltarea durabilă a serviciilor medicale de cardiologie intervențională, prin accesarea de programe naționale astfel încât pacienții cu infarct miocardic acut să nu mai necesite transfer în alte centre cu laborator de cateterism. Sunt convins că vom reuși acest lucru împreună”, precizează Dr. Ionuț Bitea, coordonatorul laboratorului.

Date suplimentare despre laborator

Laboratorul de Angiografie coronariană si cateterism cardiac al SCJU Sibiu funcționează pe lângă secție de Cardiologie a SCJU Sibiu;

în cadrul laboratorului își desfășoară activitatea doi medici, un medic rezident și 4 asistenți;

de serviciile laboratorului pot beneficia: pacienții internați în cadrul secției Cardiologie, pacienții ajunși în Unitatea de primiri Urgențe și pacienți cu programare făcută de medicul specialist;

în cadrul laboratorului pacienții cu tulburări de ritm si conducere pot beneficia de implant de cardiostimulatoare și cardiodefibitatoare.

Programul de lucru al laboratorului este le luni până vineri între orele 08-14.00.