Credincioșii din toată țara sunt așteptați la Sibiu, la Biserica Dealului, acolo unde a fost adusă Icoana Făcătoare de minuni a Maicii Domnului cu 7 săgeți, dar și mâna Sfintei Ecaterina. Pelerinajul este în plină desfășurare, astfel că sibienii și credincioșii din alte județe sunt așteptați aici pentru a se ruga.

Pelerinajul de la Biserica Dealului din Sibiu, unde se află mâna Sfintei Ecaterina și Icoana Făcătoare de minuni a Maicii Domnului cu 7 săgeți, are loc până duminică seara.

Părintele Cătălin Dumitrean le-a transmis pelerinilor să vină la Sibiu și le-a povestit, într-un live pe pagina de Facebook Lumină Lină Sibiu, minunea care s-a petrecut în casa unei familii din Buzău.

„Pelerinajul de la Sibiu este în desfășurare, așteptându-vă pe fiecare dintre cei care doriți ca în aceste zile să intrați în Biserica Dealului, acolo unde am adus Icoana Făcătoare de minuni a Maicii Domnului cu 7 săgeți. Dumnezeu vrea să binecuvânteze pelerinajul care se desfășoară în aceste zile la Sibiu. (…) Este o icoană care continuă să facă minuni, să dea semne. Am avut bucuria să fiu sunat de către o credincioasă, doamna Rozalia, care mi-a spus, părinte s-a petrecut într-adevăr o minune, venind de la Icoana Făcătoare de minuni. A ajuns ieri de dimineață (n.red.: duminică), tocmai de lângă Buzău. A avut un necaz în casă și o supărare cu o persoană apropiată, cu care nu a mai vorbit de ceva vreme, cu toate încercările doamnei, e vorba de copilul dânsei, care are și familie. Copiii de multe ori se supără în mod neașteptat pe părinți, că spun ei că nu le-au dat mai mult, ca le ceilalți frați, cam asta era problema. Doamna Rozalia mi-a spus să vă spun de acest lucru. A venit și s-a rugat Maicii Domnului, a citit trei acatiste, acatistul Sfintei Ecaterina, pentru că la Sibiul avem până duminică și mâna Sfintei Ecaterina, a citit acoperământul Maicii Domnului și acatistul Icoanei Maicii Domnului cu 7 săgeți. Iar seara, când a intrat în casă la ora 22:30, a sunat-o fiul să vorbească. Ca și când nu s-a întâmplat nimic, a fost o minune extraordinară. După aproape un an de când nu au mai vorbit” a spus preotul Cătălin Dumitrean.

Până duminică seara, Icoana Făcătoare de minuni a Maicii Domnului cu 7 săgeți si Mâna Sfintei Ecaterina se găsesc la Biserica Dealului. Creștinii pelerini pot aduce pomelnic pentru Mănăstirea Sfânta Treime din Cetnigov.

Sursa foto: Facebook/Lumină Lină Sibiu