Adunarea Generală a Federației Române de Fotbal, ce a avut loc marți pe Arena Națională, l-a reales în funcția de președinte al FRF pe Răzvan Burleanu, care a fost dealtfel unic candidat.

„Peste 4 ani voi fi și mai optimist. Nu am nici o îndoială că voi reuși. Vă mulțumesc pentru tot ceea ce faceți pentru fotbal și pentru comunitățile voastre. Vă mulțumesc mult că suntem mai buni împreună.”, a spus Răzvan Burleanu după ce a fost reales cu unanimitate de voturi.

În discursul său de candidatură, Burleanu a ținut să reamintească o parte din realizările FRF sub conducerea sa, precum și principiile pe care le promovează.

„Gândiţi-vă prin ce am trecut în ultimii doi ani, dar am reuşit să reducem la minim riscul infecţiilor, adaptând constant regulile. Am reuşit să alocăm un sprijin financiar care să ajute direct. Prin responsabilitate, fotbalul a mers mai departe.

Am lansat campania „Pentru fotbal, pentru viaţă” prin care venim în sprijinul ucrainenilor şi apărăm valorile fotbalului.

Am lucrat împreună 8 ani să reconectăm fotbalul românesc la cel european şi suntem pe drumul cel bun. Ştim care este planul şi direcţia, cât de important este jucătorul şi de aceea am pus jucătorul în centru proiectului nostru. Ştim cât de importante sunt cluburile, academiile motiv pentru care avem nevoie de un sistem de clasificare.

Dacă investim consistent în centrele de juniori vom micşora diferențele dintre estul şi vestul Europei.

Am crescut veniturile cu 100 la sută. 25,5 milioane de euro de încasări totale am semnalat în 2021. Cu siguranţă şi mai departe vom fi mai buni împreună”, a spus Burleanu.

Răzvan Burleanu este președinte al FRF din martie 2008, când l-a avut contracandidat pe Gică Popescu, însă acesta a fost condamnat la închisoare în ”Dosarul Transferurilor” cu o zi înainte de alegeri.