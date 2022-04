Shanice Dzifa Akabah este o fetiță de 12 ani din Sibiu. Este româncă, pentru că s-a născut aici, în orașul natal al mamei, dar tatăl său este din Ghana. Shanice promite mult în atletismul românesc. Tocmai ce a câștigat două titluri de campioană națională la copii, iar antrenorul ei spune că este un mare talent.

La finalul săptămânii trecute, la București, a avut loc campionatul național de atletism copii 1 și copii 2. Shanice a urcat pe prima treaptă a podiumului la proba de triatlon și 200 metri. Nu sunt singurele medalii pe care le-a obținut, pentru că, înainte de pandemie a urcat pe podium, la același campionat, dar la probele de 200 și 300 de metri.

Antrenorul lui Shanice spune despre ea că este un mare talent, un complex de calități, pe care rar le întâlnești la un atlet. ”Shanice este extrem de talentată și are toate atributele pentru a deveni o mare campioană. Poate se datorează și faptului că este de culoare, iar cei mai buni atleți sunt de culoare. Este înaltă, are o viteză extraordinară, este o săritoare foarte bună. Are calități motrice foarte bine dezvoltate, este un cumul de talente. Scopul meu pentru ea este să luăm o medalie la un campionat european și cred că vom reuși, pentru că are tot ce îi trebuie”, spune antrenorul Adrian Drăgan de la Clubul Șoimii Sibiu.

Shanice a ajuns să practice atletismul printr-o împrejurare haioasă. ”Eu o mai văzusem prin parc și mi-a atras atenția, se vedea că are calități pentru atletism. Într-o zi m-am întâlnit cu ea și mama e în magazin și le-am abordat. I-am spus că dacă se decide o aștept la antrenamente”, spune Adrian Drăgan.

Asta a fost acum cinci ani. ”De 5 ani practic atletismul. Făceam gimnastică, dar nu mi-a mai plăcut și m-am lăsat. Iar după ce antrenorul ne-a întâlnit în magazin, am mers la atletism. Îmi place foarte mult, iar când reușesc să iau medalii sunt foarte fericită. Vreau să continui cu acest sport pentru că mă pricep”, spune Shanice.

Atleta este elevă la Școala Ion Luca Caragiale. Spune că se antrenează de 3-4 ori pe săptămână, pentru că și școala este importantă și nu lipsește decât foarte rar. ”Proba mea preferată este cea de 200 de metri. Aici am și luat locul I acum, la campionat. Părinții mei sunt fericiți, iar mama este prima care mă susține în tot ce fac. Acum, că am câștigat, dar și pentru că vine Paștele, mi-au făcut cadou un telefon nou”, spune Shanice, care chiar dacă este campioană, își dorește lucruri firești pentru cei 12 ani ai săi.