Sibienii care locuiesc în blocurile de pe Bulevardul Mihai Viteazu din Sibiu sunt terorizați noapte de noapte de șoferii gălăgioși care își fac de cap pe stradă, ambalând motoarele și circulând cu viteze peste limitele legale. Este o problemă mai veche, care a fost semnalată în repetate rânduri de cititorii Ora de Sibiu. De ceva vreme însă, un anume șofer face ture zilnic, pe același traseu, și își testează gălăgios frânele la ore târzii din noapte.

Locatarii din blocurile de pe bulevardul Mihai Viteazu spun că a devenit un fenomen și că nu se mai pot odihni noaptea. De câteva săptămâni însă, un șofer, cu o mașină luxoasă, face ture doar pe un anumit traseu și doar la anumite ore.

Șoferul și-a făcut o rutină în fiecare seară. Se urcă în mașina lui de fiță, face ture între bulevardul Mihai Viteazu, strada Rahovei și Dedeman și nu oricum, ci cu scârțâit de frâne, viteză peste limitele legale și accelerări bruște. Locatarii din zonă sunt exasperați și au nervii întinși la maximum fiindcă nu se pot odihni deloc. Atunci când toți merg la culcare, individul ambalează motorul.

„Ne-am mutat pe bulevardul Mihai Viteazu luna trecută, pe la jumătatea lunii martie. În primă fază nu am sesizat, fiindcă eram schimbul doi la serviciu. Auzeam în treacăt seara, pe la ora 12, gălăgie, dar nu băgam în seamă, fiindcă nu credeam că va fi ceva se ce va repeta zilnic. Acum a devenit o rutină, problema se repetă zilnic. Pot să recunosc motorul în orice zonă a orașului. Șoferul dă ture încontinuu, conduce iresponsabil, cu viteză, cu teste de frâne și accelerări bruște. Traseul lui e bulevardul Mihai Viteazu – Rahovei – Dedeman – retur – Milea. E deranjant și obositor. Se întâmplă noaptea, în jurul orelor 22:00 – 00:30. Ghinionul nostru a fost să nu avem nici termopane la geamuri în această chirie, astfel că zgomotul e amplificat. Chiar nu pot să înțeleg de ce face asta, de ce are același traseu zilnic, aceleași străzi, același comportament. De unde atâția bani de combustibil? Dacă vrea să meargă cu viteză, o poate face pe autostradă. Posibil să vrea să demonstreze cine e el. Conduce un autoturism marca Mercedes Benz CLS, argintiu, și are în jur de 30 de ani”, spune cititorul care și-a dorit să rămână anonim.

Reprezentanții poliției le-au recomandat sibienilor și cu altă ocazie ca, atunci când observă fapte cu caracter antisocial, să sune la 112. „În cazul în care cetățenii sunt martorii unei fapte cu caracter antisocial care generează punerea în pericol a vieții sau bunurilor unei persoane, îi îndrumăm să sesizeze de urgență cea mai apropiată unitate de poliție sau să apeleze numărul unic pentru situații de urgență 112. În cazul în care sunt observate fapte care nu reprezintă un pericol iminent la adresa vieții sau bunurilor unei persoane, îi îndrumăm pe cetățeni să se adreseze în scris unității de poliție în a cărei rază de competență a avut loc fapta”, au spus, în trecut, polițiștii sibieni.