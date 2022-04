Ana Maria Toma are 35 de ani și este educatoare din anul 2010. Iubește copiii și reușește zi de zi să ducă meseria pe care și-a ales-o la un alt nivel. Drept dovadă, de aproape doi ani de zile, administrează o pagină de Facebook dedicată colegilor cadre didactice, părinților și copiilor din toată țara. Aici, Ana publică zilnic materiale didactice pentru colegi educatori, pe care ei le pot folosi la clasă, organizează cursuri de formare pentru cadrele didactice și implică comunitatea de peste 12.000 de urmăritori în activități de strângere de cărți pentru a dota bibliotecile școlilor din zone defavorizate.

Pagină de Facebook de 12.000 de like-uri, creată de o educatoare din Sibiu

Ana este educatoare la grupa mare la Grădinița cu Program Prelungit nr. 14 din municipiul Sibiu. Practică această meserie de peste zece ani și pune suflet în tot ceea ce face cu micuții la cursuri. Și, de vreo doi ani, a creat o pagină de Facebook, „Educatoare din Sibiu”, unde a format o comunitate închegată, de peste 12.000 de urmăritori.

„Pagina am făcut-o în vara anului 2020. Mi-am dorit să postez informații relevante despre concursurile naționale pentru colegii mei. Documentele le-au folosit elevelor de clasa a 12-a, studentelor, dar și educatoarelor care poate nu știau de unde să le descarce. Așa le-au fost la îndemână. Am publicat informații despre titularizare și definitivat. O perioadă nu m-am mai ocupat atât de mult, dar când am revenit, am avut un avânt mai mare. Am început să public link-uri cu materiale din care să învețe pentru examene și interesul a fost foarte mare. După un timp, am postat și materiale pentru cadre didactice, din activitatea mea la grupă. Pagina a pornit din nevoia mea, dar și din nevoia cadrelor didactice din jurul meu”, povestește Ana Maria Toma.

În prezent, pagina de Facebook „Educatoare din Sibiu” este apreciată de peste 12.000 de persoane, cadre didactice, părinți și copii, din toată țara. Pagina a crescut în timp datorită materialului publicat. Oamenii au fost bucuroși de conținut și l-au distribuit în grupuri, iar astfel informațiile au ajuns la tot mai multe persoane.

Mai jos se află câteva dintre materialele realizate de Ana, pentru educatoarele care o urmăresc. Ele pot fi folosite la grupele de la grădiniță.

Strângere de cărți pentru dotarea bibliotecilor

Cu ajutorul paginii, Ana a putut începe un proiect amplu, și anume să doteze câteva biblioteci ale școlilor din jurul Sibiului cu cărți.

„În luna ianuarie, am avut un proiect numit <<Un copil – O carte>> în parteneriat cu Asociația Tinerilor Pedagogi, unde președinte este o bună prietenă, Maria Popa. Ea este lector universitar, la Facultatea de Științe Socio-Umane din cadrul ULBS, și lucrează cu studenții și viitoarele cadre didactice. Studenții au și ei un proiect de voluntariat, numit <<Super-erou la școală>> unde fac ore online cu copiii din satele din jurul Sibiului. Știind acest lucru, m-am gândit că ar fi o idee bună să adunăm cărți pentru cei mici. Campania a avut mare impact. Am primit cărți din toată țara, chiar și din Republica Moldova. Mă sunau doamnele profesoare, primeam mail-uri, cu toții își doreau să ajute și să trimită. Am fost împreună cu Maria în Porumbacu de Sus, în Porumbacu de Jos și în Scoreiu la copilașii implicați în proiect. Țin minte că acolo am lăsat un portbagaj plin de cărți pentru reînnoirea bibliotecii, iar unei doamne învățătoare din Săcel i-am donat peste 500 de cărți pentru biblioteca școlii”, povestește Ana Maria Toma.

Iar din acest punct, au apărut și mai multe proiecte. În luna martie, Ana și-a dorit să facă un parteneriat cu o altă grădiniță din țară, iar preșcolarii să facă schimb de mărțișoare. A publicat anunțul pe Facebook, iar mesajele au început să curgă. N-a găsit doar o grădiniță interesată, ci mai multe, și așa s-au adunat șapte parteneriate. „Am făcut schimb de mărțișoare cu șase grădinițe din țară și cu una din Republica Moldova. Educatoarele au vrut să se implice și era păcat să nu profităm. Proiectul a fost minunat, am reușit să trimite mărțișoare către toate grupele interesate”, spune Ana.

Cursuri de formare, live pe Facebook

În prezent, împreună cu Maria Popa, președintele Asociației Tinerilor Pedagogi, Ana organizează și cursuri de formare live pe pagina de Facebook. Următorul curs va avea loc în data de 14 aprilie, unde se va discuta despre metodica predării activităților de memorizare și povestire.

„Am început de curând o serie de cursuri pe pagină pe care vrem să le continuăm și care să se deruleze o dată la două săptămâni. Este mare nevoie ca noi, cadrele didactice, să fim informate. Fiindcă nu există multe cursuri de acest gen și nu primim mereu toate informațiile, educatoarele au nevoie să primească explicațiile necesare. Eu, lucrând în sistem, îmi dau seama de ce anume e nevoie și ce subiecte trebuie discutate”, spune Ana Maria Toma.

Pe pagina de Facebook „Educatoare din Sibiu” găsiți mai multe detalii despre cursuri, dar și materialele pe care Ana le publică zilnic, extrem de folositoare pentru activitatea cu grupele de preșcolari.