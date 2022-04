Mihail Vass este sibianul ce dă culoare sentimentelor sale sub forma unui jurnal de poezii. Acesta va lansa cartea intitulată „Jurnal 365. Jurnalul celor care încă se caută și nu se găsesc” în luna mai. Odată cu cartea, va fi lansat și site-ul de unde poate fi achiziționat (ebook-ul) jurnalul. Odată cu lansarea, sibianul își propune să doneze o parte din banii obținuți din vânzarea cărții către cauze umanitare, dorind să susțină copiii din centrele de plasament și nu numai.

„In principiu, este o carte de poezii, lansarea cel mai probabil luna viitoare, odată cu site-ul, este o lectura foarte ușoară, dar greu de digerat„ spune autorul.

Cartea va costa 4,99 euro, iar cu banii strânși din vânzări autorul dorește să contribuie la consolidarea comunității sibiene prin donarea banilor către centrele de plasament din județ, dar și prin intermediul altor activități ce au ca scop ajutarea copiilor defavorizați.

Mihail Vass menționează că deja organizează o serie de evenimente pentru copiii din centrele de plasament, cum ar fi: activități de paintball, film, teatru, organizări de evenimente.

„Mi-am rugat colegii de facultate ca fiecare sa plătească o intrare pentru un copil, am negociat si cu cei de la paintball sa lase mai ieftin si cu banii care au rămas, am făcut picnic cu ei, seri la film, la teatru. Banii îi voi folosi pe persoana fizica pentru a le cumpără eu chestii sau organiza eu evenimente, nu ii donez pentru orfelinat. As vrea sa le organizez o tabără de câteva zile, gratuita in care sa aibă si acces la SPA, dar si educație prin sport (aici am deja parteneriatul cu Decathlon – si am mai făcut asta de 2 ani deja – doar ca la Lacurile Naturale Ocna Sibiului), educație prin arta, învățare proactive” spune Mihail Vass.

Acesta ne povestește că majoritatea activităților sunt bazate pe copii și că au existat momente în care nu avut bani să susțină cauza, momente în care a apelat la prieteni, iar acum a decis să vândă cartea de poezii pentru a le oferi ceva în schimb pentru toate donațiile.

„Din 2018 lucrez la mine. Astfel că mi-am notat stările pe care nu le-am putut controla într-un jurnal, căruia i-am dat și un nume. Dacă am învățat ceva din toate experiențele mele, este că totul trebuie dat mai departe. Binele nu se face în taină, pentru că este pe jumătate făcut degeaba, iar cei care-mi sunteți apropiați, știți că niciodată nu am stat deoparte când cineva a avut nevoie. Am fost acolo. Aici am notat cum se simte, totul, cum e să fii bun, rău, prost, deștept, acceptat, agreat, respins, inutil. Jurnal 365 este primul proiect pe care-l demarez și care va fi și monetizat, costul jurnalului va fi de 4.99€, iar jumătate din banii strânși vor merge către cauzele pe care deja le susțin, precum: Centrul Gulliver, Orfelinatul din Orlat, evenimente caritabile cu scopul de a educa oamenii, Evenimente în aer liber/ tabere, pentru copiii care nu-și permit, dezvoltare prin teatru și artă, târguri caritabile în care se strâng donații, iar toate donațiile se vor oferi gratuit oamenilor care au nevoie, Susținerea educației financiare și multe altele pe care o să le vedeți pe parcurs, cei care veți achiziționa acest jurnal. Pe lângă gândurile din acest jurnal și stările pe care le veți primi, vom crea și o comunitate alături de care vom face magie pentru copii, pentru viitor” transmite autorul pe pagina sa.