Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu lansează o sesiune de înscrieri pentru 12 persoane interesate să participe la un laborator al artistului internațional Viktor Černický, parte a unui proces de creație la Sibiu.

„PRIMA” se dezvoltă în colaborare cu comunitățile locale din Republica Cehă, Spania, Italia și România, ca parte a proiectului european BeSpectACTive! și are premiera oficială programată pentru luna iunie a anului 2022. Laboratorul de la Sibiu este una dintre etapele care vor conduce la premiera spectacolului final. PRIMA este un spectacol de dans bogat, în care experiența de viață și expresia artistică se întâlnesc într-un singur moment electrizant.

Termenul limită pentru înscriere este 19 aprilie, iar participanții selectați de către echipă vor fi contactați în 22 aprilie.

Proiectul se va desfășura la SALA STUDIO a Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu. (str. Emil Cioran, nr.1A, Centrul Cultural „Ion Besoiu”) după următorul program:

26 aprilie, 16:00-18:00 – întâlnirea inițială, prezentarea proiectului

29 aprilie, 17:30-21:30 – laborator

30 aprilie, 13:30-17:30 – laborator

1 mai, 13:30-17:30 – laborator, iar de la ora 19 proces de creație cu public & discuții.

Cei interesați se pot înscrie completând formularul:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJb8otk9uEraZ-8byn_ok–5cW_FGNnIZh_skNZ7kujiYvSw/viewform

DESPRE PROIECT

În PRIMA, Viktor Černický preia rolul de coregraf, părăsind scena și deschizând un spațiu pentru comunitățile locale. PRIMA se îndepărtează radical de conceptul de coregrafie a unei construcții finite și pune problema coexistenței într-un ecosistem al dansului, care se desfășoară de fiecare dată diferit în fața ochilor spectatorilor: chiar aici și acum.

Un grup eterogen de 12 membri, alcătuit din rezidenți locali, în dialog cu dansatori cu experiențe diverse și din medii diferite, rupe granițele dintre individ și colectiv.

VIKTOR ČERNICKÝ

Viktor Černický este un artist multidisciplinar care a uimit publicul cu ideile sale inovatoare și a primit o serie de premii pentru stilul său unic. Poziționându-se pe o linie fină dintre dans, artele spectacolului sau circ și punând accent pe o vizualitatea puternică, a fost numit atât un vizionar, cât și o speranță de viitor pentru artele spectacolului.

Munca sa, distinsă cu Premiul Total și Premiul Publicului al Platformei Cehe de Dans 2019 ( Total Award and Audience Award of the Czech Dance Platform 2019), a fost susținută în mod repetat de TANEC Praga. El este nominalizat pentru Premiul Total și Premiul Dansatorul anului pe Platforma Cehă de Dans 2017, precum și pentru Theatre News Award 2019.

Viktor Černický lucrează în mai multe domenii artistice, având în centrul operei sale îmbinarea reflecției și a inter-relaționării cu subiecții săi.

Pe parcursul a doi ani, în cadrul unui proiect pentru Europa Creativă, Shape It, el a regândit procesul artistic împreună cu și pentru publicul tânăr din Finlanda, Italia, Cehia și Marea Britanie. În PRIMA, un spectacol destinat publicului larg, el a încurajat comunitățile locale să ia un loc pe scenă, atât în ​​procesul de creație, cât și în spectacol. Acesta este realizat și coprodus în cadrul rețelei BeSpectACTive!, care moderează dialogul dintre public și artiștii din întreaga Europă. Din 2019, este profesor invitat la Devised and Object Theater Programme și Academy of Performing Arts in Prague.

Be SpectACTive! este un proiect european colaborativ co-finanțat de Uniunea Europeană prin Europa Creativă, un program destinat artelor spectacolului, ce își propune să susțină producții artistice și practici participative al căror scop este acela de a implica cetățenii în procesele creative. Proiectul are 19 parteneri în 18 orașe din 15 țări europene: Sansepolcro (IT), Budapesta (HU), Zagreb (HR), Sibiu (RO), Praga (CZ), Torino (IT), Montpellier (FR), Barcelona (ES), Paris (FR), Santarém (PT), Kortrijk (BE), Göteborg (SE), Dublin (IE), Viena (AT), Novi Sad (RS), Ljublijana (SI), Nitra (SK), Santander (ES).