Politiștii rutieri intervin la un accident rutier produs pe str. Mihai Viteazu din Șelimbar.

Din primele cercetări efectuate, se pare ca șoferul unui autoturism (25 de ani, Rășinari) nu s-a asigurat la punerea in mișcare de pe loc și a intrat in coliziune cu un motociclist in vârsta de 48 de ani din Selimbar.

In urma accidentului a rezultat rănirea motociclistului. Politiștii rutieri sunt la fata locului și continua cercetările in vederea stabilirii circumstanțelor in care s-a produs accidentul.

”ISU Sibiu a intervenit de urgență cu un echipaj SMURD în localitatea Șelimbăr pe strada Mihai Viteazu, unde un motociclist a fost acroșat de un autoturism. S-au acordat îngrijiri medicale motociclistului, un bărbat de aproximativ 48 de ani care a fost transportat la UPU Sibiu, conștient și cu un traumatism membru inferior drept.” a declarat sg. maj. Andreea Ștefan al ISU Sibiu.