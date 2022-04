Familia baschetbaliștilor de la CSU Sibiu a crescut în ultima perioadă datorită notorietății pe care au adus-o seniorii echipei. Peste 300 de copii și juniori practică acest sport, iar terenul de la Sala Transilvania a devenit mult prea puțin pentru antrenamente. Așa că s-au căutat constant soluții pentru ca toți baschetbaliștii să aibă acces la săli de antrenament. Una din variantele găsite de grupul PNL al consilierilor locali a fost de a da spre folosință baschetbaliștilor sala de sport a Liceului Brukenthal. Asta pe lângă alte două săli care intră în reabilitare pentru același scop.

Pentru ca sala de sport a Liceului Brukenthal să fie folosită de baschetbaliștii de la CSU este nevoie de o hotărâre a consilierilor locali. Cu această inițiativă au venit consilierii PNL, iar proiectul de hotărâre va fi inclus în ordinea de zi a ședinței CL din această lună.

”Este criză de săli de antrenament pentru ei. Atât seniorii, cât și copiii și juniori, care sunt câteva sute, au nevoie de săli, cea la Transilvania nu este de ajuns. Așa am ajuns la această propunere, ca o parte dintre antrenamente să aibă loc la sala de la Brukenthal, după orele de curs de aici. Am făcut propunerea, am discutat cu FDGR-ul și proiectul va fi supus votului la final de lună”, spune Adrian Bibu, liderul consilierilor locali din partea PNL.

”Orice sală în plus în care sportivii se pot antrena este binevenită. Ne confruntăm cu această problemă. Avem peste 300 de copii și juniori, plus seniorii. Sala Transilvania nu mai face față. Căutăm tot felul de portițe, mai intrăm în sălile școlilor, dar seara, târziu, după ore. Așa că orice sală în plus este un ajutor”, spune Horațiu Floca, director CSU Sibiu.

Încă două săli în renovare

Sălile se sport de la școala 18 și Constantin Noica vor intra în reabilitare pentru ca și aici să se poată desfășura antrenamentele CSU. ”Pe propunerile de buget de anul acesta sunt cuprinse aceste reabilitări. Se schimbă parchetul, se va monta aer condiționat, se fac modificările necesare pentru ca sălile să corespundă atât pentru organizarea de competiții sportive, cât și pentru antrenamente. Până la finalul anului vrem să terminăm lucrările. În plus, sunt puse în discuție cu reprezentanții FDGR, și ele cuprinse în buget, amenajarea a două terenuri multisport la școala Regina Maria și școala 8. Acestea vor fi amenajate de la zero, vor fi în aer liber și vor avea teren de handbal și baschet”, spune Adrian Bibu.