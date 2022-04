Un sibian își caută cu disperare câinele. Acesta a dispărut de mai bine de o săptămână din curtea locuinței din Cristian, iar de atunci e de negăsit. Stăpânul său spune că oferă chiar și recompensă celui care reușește să-i aducă patrupedul înapoi acasă.

De mai bine de șapte zile, Alma, o cățelușă din rasa Pointer Englez a dispărut dintr-o curte din Cristian. Stăpânii au căutat-o zilnic prin vecini, au pus anunțuri pe Facebook și le-au distribuit în numeroase grupuri, însă fără vreun rezultat. Aceștia oferă chiar și recompensă celui care reușește să aducă animăluțul înapoi acasă.

„Are deja o săptămână de când a dispărut din Cristian. Am publicat anunțuri pe mai multe pagini de Facebook. M-a sunat multă lume, am mers la locațiile indicate, dar nu era acolo. Mulți au auzit că ofer recompensă și sunau doar așa. Cineva mi-a spus că acum două zile Alma ar fi fost văzută în Orlat. Este foarte jucăușă și sociabilă, nu se sperie, astfel că e posibil să o fi găsit-o cineva să aibă grijă de ea. Îmi doresc să se întoarcă acasă, fiindcă este parte din familie. Ofer și recompensă celui care o găsește”, spune Nicolae Sarachie.

Cățelușa răspunde la numele Alma și are un an și câteva luni. Dacă îl vedeți, sunați la numărul de telefon: 0745375003.