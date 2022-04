Crucea Roșie Sibiu derulează o amplă campanie umanitară în Gușterița unde a distribuit peste 10 tone de articole de îmbrăcămite, încălțăminte, jucării, sucuri dar și mobilier pentru Șura Culturală.

”Primul popas în Gușterița a fost la Șura Culturală unde am dus mobilier necesar activitățiilor pe care Părintele Ioniță le desfășoară aici cu atâta dedicare și implicare pentru comunitatea locală.

Suntem foarte impresionați de activitatea realizată de domnia sa pentru familiile vulnerabile și pentru că anul acesta am fost extrem de prinși cu criza umanitară din Ucraina, nu am depus proiect la Maratonul Internațional dar am decis să susținem cauza Șurii Culturale: Șura dă aripi”

https://maratonsibiu.ro/sura-da-aripi-20960/ care presupune inființarea unui afterschool gratuit pentru 15 copii vulenerabili”, a transmis Raluca Morar – Director, Crucea Roșie Sibiu

Voluntarii Crucii Roșii Sibiu au fost prezenți în comunitatea din Gușterița, unde trăiesc aproximativ 100 de familii vulnerabile și au împărțit imbrăcăminte, încălțăminte dar și jucarii și sucuri pentru cei mici.

”Comunitatea în care trăim poate determina starea noastră de spirit; dacă vreți să vedeți o comunitate care conlucrează pentru binele comunității – vă invit să fiți alături de frumosul proiect Șura Culturală Gușterița și de părintele Alexandru Ioniță sufletul acestei comunități.

Aici am simțit din plin că noi putem să ne facem viața mai frumoasă. Mă înclin în fața acestui mare OM care îmbină într-un mod special educația, cultura și aspectele sociale astfel încât să ne simțim minunat.”, a subliniat Mihaia Balaban, Președinte Onorific, Crucea Roșie Sibiu.

”Această acțiune a fost posibilă datorită unei donații generoase primită de filala noastră de la Asociația Humanitare Hilfe Overath e. V din Germania dar și datorită Depozitului Karl Heinz Dietrich International Expedtion care ne găzduiește. Mulțumim mult și prietenilor de la UNIMAT și GERONIMO RO pentru assigurarea trasnportului.” Raluca Morar, Director, Crucea Roșie Sibiu