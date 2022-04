Reamenajarea Parcului Sub Arini iscă discuții încă de la primul draft al proiectului. Propunerea a fost făcută de o firmă din București, cu care Primăria Sibiu a încheiat contract. Marea îngrijorare a sibienilor este că vor fi defrișări masive. Pentru a preveni acest lucru, dar și pentru discuții reale cu sibienii, s-a inițiat o petiție on-line pe care au semnat-o deja sute de oameni. În schimb, cei de la Asociația Pentru Înfrumusețarea Orașului spun că proiectul, în mare, este unul bun, dar trebuie discutate câteva detalii de punere în practică. Au făcut și câteva recomandări, pentru a se renunța la construirea amfiteatrului și a labirintului verde.

”Opriți mutilarea Parcului Sub Arini” este numele petiției care circulă deja în on-line. Cei care au inițiat-o spun că este admirabilă inițiativa de a revitaliza zona, dar se tem că o defrișare masivă va schimba cu totul ideea de parc. Cei care au semnat deja petiția, care se găsește AICI, sunt de acord cu cele trei cerințe:

”Solicităm tuturor instituţiilor care au în atribuţii protejarea parcului:

1. Modificarea proiectului astfel încât construcțiile și elementele moderne să fie mult reduse, să se păstreze frumusețea naturală a parcului și să se protejeze ecosistemul acestui areal.

2. Consultarea reală a locuitorilor în privința intervențiilor propuse asupra parcului.

3. Supravegherea atentă atunci când se va trece la faza de execuție pentru a fi evitată afectarea suplimentară, accidentală sau voită a zonei”

AIOS: ”Nu e chiar de speriat”

Tudor St. Popa, de la Asociația pentru Înfrumusețarea Orașului spune că per total, proiectul reamenajării parcului nu este rău sau greșit. ”Cei care se tem de defrișări nu ar trebui să o facă, pentru că în proiect este prevăzută tăierea a doar 27 de arbori, care sunt uscați și prezintă pericol. Se vor planta alți 300 de arbori, iar noi am propus ca diversitatea de specii să fie cât mai mare tocmai pentru a se păstra ideea de grădină botanică exterioară, ideea de parc plantat, ceea ce și este de fapt Sub Arini-ul. Nu e chiar de speriat proiectul, pentru că se păstrează sub 10% zone construite, ceea ce înseamnă inclusiv alei. Restul e zonă verde”, spune Tudor St. Popa.

Recomandările celor de la AIOS însă vizează două noi amplasamente prevăzute în proiect: ”În legătură cu amfiteatrul am propus ori schimbarea zonei, pentru că acolo unde se dorește să se construiască este o zonă în care sibienii vin la picnic, și atunci credem că ar trebui păstrată așa, ori renunțarea la idee. Nu credem că un amfiteatru este absolut necesar aici. Este gândit ca aici să se desfășoare diferite cursuri ale școlilor sau facultăților. Dar acest lucru se poate face în foișor, în viitoare zonă de belvedere, deci s-ar putea renunța la amfiteatru. Apoi, labirintul verde care a fost propus pe pajiștea din fața stadionului. Am recomandat să nu fie pus în practică. O dată pentru că nu va putea rămâne verde tot timpul anului, iar dacă nu este întreținut extrem de bine, zona se transformă ușor într-un loc în care se adună mizerie. Și mai important decât atât este faptul că pe acea pajiște vin familii, copii, care joacă fotbal, badminton, și ar trebuie menținută așa, e păcat să luăm asta sibienilor”, spune Tudor St. Popa.

Planul de reamenajare va mai fi supus discuțiilor, până când se va ajunge la varianta cea mai bună pentru sibieni.