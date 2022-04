O imagine a Consulatului României la New York a devenit virală pe Facebook, chiar dacă a fost ștearsă. Echipa României s-a lăudat cu „performanțele” la un târg de turism, prezentând câteva imagini, printate pe foi A4 și prinse de o pânză neagră.

Consultatul României a publicat o fotografie cu standul României de la un târg de turism de la New York, lăudându-se cu „diseminarea informațiilor exclusive” și ofertele de turism, scrie hotnews.ro. Imaginea arată însă cum era standul. Pe o pânză neagră erau prinse din loc în loc câteva fotografii în format A4 cu atracții turistice din România.

„Reprezentanții țării noastre au beneficiat, pe toată perioada desfășurării evenimentului, de suportul și sprijinul logistic al conducerii Consulatului General al României la New York și al Biroului de Promovare Comercială și economică”, se arată în postare.

Reacțiile critice nu au întârziat să apară, iar postarea a fost ștearsă. Imaginea s-a viralizat însă.

Claudiu Năsui, fost ministru USR, a avut o reacție în urma imaginii de pe Facebook.„Cei din New York, care au organizat acest stand extraordinar cu foi A4 tipărite, sunt cea mai mare sinecură a ministerului. Se numește „rețeaua externă”. Oameni plătiți de câteva ori mai bine decât ministrul să nu facă mare lucru pe bani mulți. Ca să știți. Cel mai mic salariu lunar era de 6.000 de euro pe lună, cel mai mare de 12.000 de euro pe lună”, a spus acesta.

Și Răzvan Pascu, consultant turism, a avut o reacție. „Dar eu personal, daca nu as putea sa aduc fonduri pentru asa ceva, mi-as da demisia. Daca nu as putea sa schimb nimic, as pleca. Iar decat sa semnez un deviz pentru o astfel de participare a tarii mele la un targ de turism international, mai bine mi-as taia mana. Sa mai fac si poza si sa ma postez pe Facebook cu o asa mizerie, asta ar insemna ca mai sunt si tare prost. Nu doar incompetent, dar si prost. Mi-ar fi rusine sa ridic ochii din pamant”.

Sursa: hotnews.ro