FC Hermannstadt joacă în deplasare împotriva celor de la Steaua București în etapa a cincea din Play-Off-ul Ligii 2, ultima din turul acestei faze competiționale. FCH este pe locul 2, cu 49 de puncte, fiind neînvinși până acum în Play-Off, cu două victorii și alte două rezultate de egalitate.

De cealaltă parte, gazdele de la Steaua sunt pe locul 4 în clasament cu 42 de puncte, înregistrând în Play-Off o victorie, un rezultat de egalitate și două înfrângeri. Pentru această confruntare, fundașii centrali Florin Bejan și Ionuț Stoica sunt incerți din lotul A.F.C.Hermannstadt.

,,Toate meciurile sunt grele, așa cum am spus de fiecare dată. Implicit și acesta, împotriva Stelei, mai ales pe Stadionul Ghencea. Adică și datorită presiunii publicului, fiindcă suporterii au aportul lor. Am văzut asta la ultimul meci acasă împotriva Petrolului. Steaua este o echipă foarte bună, cu profil ofensiv, cu jucători de calitate. Bineînțeles au și jucători foarte buni de contraatac. Trebuie să fim foarte echilibrați pentru că ne dorim 3 puncte. Mergem să câștigăm, ca să putem rămâne pe locul 2. Asta îmi doresc, dar trebuie să avem echilibru. Băieții s-au refăcut după ultimul meci cu U Cluj, unul destul de intens. Avem 2 jucători incerți, dar sper să recuperăm cel puțin unul dintre ei până la ora meciului. Venim după 5 meciuri consistente, în care am avut rezultate pozitive și am fost neînvinși . Moralul este bun. Va fi o deplasare lungă pe care o vom lega cu următoarea deplasare de la Slobozia și vom face un fel de semi-cantonament, de 5 zile. Performanța vine o dată cu sacrificiul.”, a declarat Marius Măldărășanu, antrenor principal A.F.C.Hermannstadt

În sezonul regular, bucureștenii s-au impus la limită, cu scorul de 0-1, pe Stadionul Gaz Metan Mediaș, unde FCH joacă meciurile considerate pe teren propriu. C.S.A.Steaua vs A.F.C.Hermannstadt va avea loc duminică, 17 aprilie, 2022, ora 17:30, pe Stadionul ,,Steaua” din București.