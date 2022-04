Hexagonului Facultăților de Drept din România este cel mai important concurs național studențesc în domeniul dreptului din România. La acest eveniment de tradiție participă reprezentanți ai celor 6 facultăți membre ale Hexagonului Facultăților de Drept din România: Facultatea de Drept a Universității din București, Facultatea de Drept a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea de Drept a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Drept a Universității din Craiova și Facultatea de Drept a Universității de Vest din Timișoara. Acestora li se adaugă, începând din anul 2014, cu statut de invitat special, echipa Facultății de Drept a Universității de Stat din Moldova.

Ceea ce reunește aceste facultăți este preocuparea pentru excelență în domeniul învățământului juridic, exigența în selecția, pregătirea și evaluarea studenților și responsabilitatea față de viitorul acestora. Cooperarea în cadrul Hexagonului se concretizează prin coordonarea planurilor de învățământ, activități științifice comune, mobilități ale profesorilor și studenților, dar și prin organizarea concursului studențesc Hexagonul Facultăților de Drept din România, care se desfășoară în fiecare an în una dintre facultățile membre.

Concursul constă în trei probe științifice (Drept civil, Drept penal și Drept constituțional).

Ediția 2022 a evenimentului reunește 70 de studenți și profesori de la cele șapte facultăți.

Echipa Facultății de Drept a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu (prof. univ. dr., av. Sebastian Spinei, decan) a obținut următoarele locuri:

– locul II la proba Drept civil (Sergiu Aroneasa și Anamaria David, coordonator asist. univ. dr. Raluca Lazăr)

– locul VI la proba Drept penal (Diana Călinescu și Ștefana Magdan, coordonator asoc. drd. George Grosu)

– locul V la proba Drept constituțional (Denisa Condurat și Ana Morari, coordonator de asist. univ. drd. Elena-Loredana Gogoașe)

După calcularea rezultatelor finale, Facultatea de Drept din Sibiu s-a clasat pe locul IV.

Sergiu Aroneasa, unul dintre reprezentanții facultății la proba de drept civil spune că, după ce anul trecut a ocupat locul al IV-lea la aceeași probă de drept civil, anul acesta s-a îndreptat spre Timișoara cu dorința de a obține o mică revanșă.

„Deși nu am ocupat prima poziție, consider că nici locul secund nu este de neglijat, dat fiind și nivelul de pregătire al competitorilor noștri. Hexagonul Facultăților de Drept din Timișoara a fost ultima mea experiență de acest gen din timpul studenției și pot spune că nu am fost dezamăgit. Am avut parte de emoție, de îngrijorare, de bucurie, de plăcerea de a-ți vedea roadele muncii depuse în pregătirea acestui concurs. Rezultatul este, cel puțin în ceea ce privește proba de drept civil, unul foarte bun în raport cu alte participări din istoria recentă a Facultății de Drept a ULBS. Am toată încrederea că acesta va fi un nou început – sper că vom putea lupta de aici înainte, cu șanse, pentru un loc pe podium la fiecare ediție a Hexagonului. Dum spiro, spero!” transmite Sergiu.

Totodată, Diana Călinescu, este studenta din anul III care a reprezentat Facultatea de Drept din Sibiu, împreună cu colega sa, Ștefana Magdan, la proba de drept penal.

„Participarea la Hexagonul Facultăților de Drept, pentru mine în al doilea an consecutiv, a reprezentat o experiență care m-a ajutat să îmi depășesc limitele, să înțeleg cât de importantă este răbdarea, în ciuda presiunii pe care am simțit-o în ultima perioadă de la multe persoane din jurul meu, și să îmi definitivez planurile profesionale pentru viitor. Deși rezultatul nu a fost cel pe care ni l-am fi dorit, consider că este o lecție de care aveam nevoie și care contribuie la gradul de maturitate necesar pentru intrarea in profesie și, ulterior, pentru exercitarea acesteia. Pentru că, în definitiv, tot ce facem este să ne pregătim pentru a fi în slujba oamenilor” menționează Diana.

Hexagonul Facultăților de Drept își are începutul în anul 1970, inițial reunind cele 3 facultăți de Drept (Facultatea de Drept a Universității din București, Facultatea de Drept a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj și Facultatea de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași) din România sub formă de Triunghiular.

Aspirația instituțiilor de învățământ pentru perfecționare și buna pregătire a viitorilor specialiști a continuat tradiția „Triunghiularului” și, apoi, a „Patrulaterului” (București, Cluj, Sibiu, Iași), la care s-au adăugat încă două instituții de învățământ superior juridic din Craiova și Timișoara, create după 1990.

Generații de profesori și studenți au întreținut spiritul colaborării academice, colegiale și prietenești, promovând valorile învățământului juridic românesc, având drept scop preocuparea pentru excelență în selecția și pregătirea studenților în cercetarea științifică desfășurată de cadrele didactice.

În prezent, „Hexagonul Facultăților de Drept” este un consorțiu informal al celor mai prestigioase facultăți de drept din România: Facultatea de Drept a Universității din București, Facultatea de Drept a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj, Facultatea de Drept a Universității din Craiova, Facultatea de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea de Drept „Simion Bărnuțiu” a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu și Facultatea de Drept a Universității de Vest din Timișoara.