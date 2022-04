După o iarnă lungă și o primăvară ceva mai răcoroasă, zilele senine și călduroase sunt așteptate cu mare nerăbdare. La Ocna Sibiului, la lacurile naturale, pregătirile pentru noul sezon estival sunt în toi. Se lucrează de zor pentru deschidere, astfel că sibienii și turiștii din toată țara ar putea veni aici chiar de la 1 mai dacă vremea va permite.

Ca în fiecare an, înainte de începerea sezonului estival, la Lacurile de la Ocna Sibiului se pun la punct ultimele detalii. Se repară dușurile, pavajele, scările, se aduce nisip nou, se refac malurile. Din cauza sării, este nevoie ca aceste lucrări să aibă loc anual.

„Tot timpul face renovări. Locul este de așa natură încât în fiecare an apar probleme la pavaje, la scări, din cauza sării. Tot ce înseamnă metal și chiar lemn se erodează din cauza sării ieșite la suprafață. Și nu numai asta este problema, ci și ce se află dedesubt, fiindcă pleacă malul. În fiecare an le refacem, lucrări la nivelul malurilor, aducem nisip, pentru că și din el dispare, fie pe picioarele turiștilor și este dus în apă, fie din cauza ploilor. Pe lângă asta, vrem ca în fiecare an să aducem și un plus de noutate. Din lipsa banilor este mai greu, mai ales acum din cauza scumpirilor în domeniul construcțiilor”, a declarat, pentru Ora de Sibiu, Ionuț Costea, administratorul lacurilor de la Ocna Sibiului.

Lacurile s-ar putea deschide în 1 mai

Dacă vremea se va încălzi, iar temperaturile vor fi mai ridicate, sezonul estival s-ar putea deschide începând cu data de 1 mai. Anul trecut, din cauza restricțiilor impuse în perioada stării de alertă, vizitatorii au venit la lacuri abia în luna iunie. Acum însă, doar vremea le mai stă în cale turiștilor dornici să se bălăcească pe Litoralul Ardealului.

„Ne dorim să deschidem la data de 1 mai, dar nu cred că o să fie cazul din cauza temperaturilor. Dacă în următoarele două săptămâni se va încălzi, vom deschide. Dacă nu, mai amânăm. Momentan va fi deschisă doar partea de jos, unde facem acum lucrări. În două săptămâni vor fi gata, iar apoi ne vom muta sus, la Brâncoveanu. Cert este că până la data de 1 iunie totul va fi deschis”, a precizat administratorul lacurilor.

Prețurile rămân neschimbate

Tarifele biletelor și abonamentelor de la Ocna Sibiului rămân aceleași de anul trecut. „Prețurile rămân ca anul trecut și se găsesc pe site-ul nostru pentru fiecare perioadă. Pentru început de sezon și sfârșitul de sezon, tarifele sunt mai mici. În plin sezon, tariful este ca anul trecut, 30 de lei pentru adult, iar după ora 18:00, prețul este redus”, a spus Ionuț Costea.

Din 1 și până în 27 mai, sibienii și turiștii care ajung la Ocna Sibiului plătesc doar 15 lei intrarea, iar copiii au gratuitate. De asemenea, și parcarea este gratuită. După ora 18:00, orice persoană întră pe gratis. Apoi, începând cu data de 28 mai și până în 10 iunie, va exista tot un preț promoțional. Până la ora 18:00, adulții plătesc pentru intrare 20 lei, iar copiii cu vârste de peste 10 ani, 10 lei. Cei mici intră gratis, iar parcarea costă 10 lei. După ora 18:00, adulții plătesc 10 lei, iar copiii intră gratis.

Prețurile pentru fiecare perioadă pot fi consultate AICI.