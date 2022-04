Camera de Comerț s-ar putea muta din clădirea din buricul Sibiului într-o clădire monument istoric, situată tot central. Consiliul de Administrație a dat mână liberă pentru cumpărarea Casei Alfred de pe strada Constituției. Costă două milioane de euro, iar renovările și alte îmbunătățiri și construcții ce se doresc a se face aici ar necesita probabil alte multe milioane. Pentru asta Camera de comerț începe demersurile pentru accesarea de fonduri europene nerambursabile.

Actualul sediu de pe bulevardul Nicolae Bălcescu, în care își desfășoară activitatea Camera de Comerț, a fost vândut în anul 2019. Banii obținuți au făcut subiectul unui scandal care se tranșează în instanță cu fostul președinte al Camerei, omul de afaceri Gheorghe Aldea.

Pentru că disputa vizează banii obținuți din vânzarea clădirii și alții disponibili nu sunt, reprezentanții Camerei de comerț vor accesa fonduri europene pentru a cumpăra un nou sediu. Și au ”pus ochii„ pe un monument istoric de pe strada constituției, mai exact Casa Alfred. Clădirea se află la vânzare din anul 2019, timp în care prețul a scăzut de la 3 la 2 milioane de euro. ”Vrem să accesăm fonduri europene atât pentru cumpărarea cât și pentru renovarea clădirii. Cu compania care o deține vom semna un acord ferm de vânzare valabil un an, adică un an va fi blocată în CF. Liniile de creditare acum au fost deschise, o echipă de arhitecți va veni va vedea ce trebuie renovat, ce lucrări trebuie făcute și vom afla apoi și sumele necesare renovării, mai ales că este monument istoric. finanțarea poate merge până la 30 de milioane de euro, dar nu cred ca va fi nevoie de această sumă”, spune Octavian Isăilă, președinte interimar al Camerei de Comerț Sibiu.

Renovare, construcții noi și acces pentru oameni de afaceri

Este clar că investiția în această clădire va fi enormă. Dar, locația face totul. ”Clădirea este situată în centru. O altă locație la fel de bună nu mai este liberă în Sibiu și nici teren. Iar să fi construit ceva la periferie nu este o idee bună, pentru că am văzut experiențe neplăcute de acest fel la alte camere de comerț din țară, unde expozițiile nu s-au mai ținut. Pe terenul rămas liber și în funcție de cum se poate, vrem să mai construim o clădire pe lângă ce două anexe. Aici am vrea să facem centru expozițional la parter, iar la etaj sală de conferințe și dependințe. În cele două anexe am vrea să reluăm Exposib-ul și al fel, să închiriem oamenilor de afaceri sau pentru diferite expoziții, pentru că ne propunem să avem și venituri de acest fel, nu doar din cotizațiile membrilor.

În acest moment Camera de Comerț plătește aproximativ 1200 de euro lunar chirie pentru clădirea de pe Bălcescu.

Proiect pentru o platformă digitală

Cei de la Camera de comerț doresc să acceseze bani europeni pentru încă un proiect- „Platformă expozițională virtuală”. ”Vrem să creem o platformă pentru promovarea companiilor în special românești, cu capital românesc. Aici vom colabora sper cu camerele de comerț din țară, cu camera națională. Ideea este a unui spațiu expozițional virtual”, spune Octavian Isăilă.