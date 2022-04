CUM SA SCAPI DE VARICE IN DOAR CATEVA ORE?

Un ultim studiu al companiei Servier a constatat ca in Romania 50% din pacienti sufera de insuficienta venoasa cronica.

Varicele sunt dilatatii patologice permanente ale venelor ce apartin sistemului venos superficial situate in special la nivelul membrelor inferioare. Aparitia lor se datoreaza insuficientei venoase. Cauzele care duc la aparitia varicelor sunt reprezentate de: factorul genetic (implicat in peste 80% din cazuri), obezitatea, profesiile ce implica statul prelungit in picioare, caldura excesiva, umiditatea crescuta etc.. Exista mai multe stadii ale varicelor, fiecare avand semnificatia sa patologica. Initial boala varicoasa debuteaza cu aparitia de tensiune in gambe, crampe musculare, parestezii. Ulterior apar teleangectaziile (venisoarele mici colorate albastru-violaceu), venectaziile si venele varicoase propriu-zise. Cand deja se instaleaza edemele, tulburarile trofice la nivelul tegumentelor, ulceratiile, boala este intr-un stadiu extrem de avansat, iar tratamentul devine cu atat mai dificil si anevoios, cu cat pacientul se prezinta mai tardiv la medic.

Raspunzand la intrebarea din titlu – DA varicele trebuie sa ne sperie, prin complicatiile pe care le pot determina. Daca ulcerul varicos face parte din evolutia normala in timp a bolii, tromboflebita superficiala sau chiar tromboflebita profunda pot duce la invalidarea unei persoane tinere sau chiar la deces. De aceea tratamentul varicelor inca din primul stadiu impiedica aparitia complicatiilor. Tratamentele moderne ca scleroterapia sau radiofrecventa, efectuate fara internare si fara durere in cadrul CENTRULUI MEDICAL PROCTOVEN, cresc adresabilitatea pacientilor fata de cabinetele private.

Conf. Univ. Dr. Tanasescu Ciprian – medic primar chirurg, doctor in stiinte medicale, Competenta in chirurgie oncologica.

